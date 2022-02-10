Олимпиада-22: Украина второй раз в истории финишировала в топ-15 в комбинации по горным лыжам

Украина во второй раз в истории смогла финишировать в топ-15 в дисциплине горнолыжного спорта на Олимпиаде-2022 – комбинации: Иван Ковбаснюк занял 14-е место.

Источник: "Суспильне"

Детали: Указано, что это было третье выступление Ковбаснюка на Олимпиаде-2022. Сначала украинский горнолыжник принял участие в даунгхилле, финишировав с лучшим результатом в истории Украины на Зимних Играх – на 33-й позиции. В супер-гиганте украинец показал лучший результат за 20 лет, заняв 32-е место.

В комбинации Ковбаснюк должен выступить в двух дисциплинах – даунхилле и слаломе. У него были шансы на попадание в топ-20: на старт вышли только 29 горнолыжников.

Колбаснюк показал 21-й результат в скоростном спуске, опередив троих оппонентов. Еще три лыжника не финишировали, проехав ворота, поэтому украинец смог попасть в топ-20.

Шансы на топ-20 Колбаснюка стали выше после того, как еще два лыжника - чех Ян Забистран и француз Алексис Пинтуро закончили свои выступления в слаломе, не финишировав. Так что Ковбаснюку нужно было только сохранить преимущество над преследователями и самому финишировать, чтобы попасть даже в топ-15.

Перед выступлением Ковбаснюка еще пять лыжников не финишировали, так что задача украинца для попадания в топ-15 заключалась в том, чтобы просто доехать до финиша.

С этой задачей Ковбаснюк справился. Украинец без риска проехал слалом и занял итоговое 14-е место.

Олимпийским чемпионом в комбинации стал австриец Йоханнес Штрольц. В скоростном спуске он показал четвертый результат, однако благодаря лучшему выступлению в слаломе и ошибкам оппонентов опередил всех соперников.

Результат Колбаснюка – второй лучший в истории Украины на Зимних Олимпиадах. Только Николаю Скрябину в 1998 году удалось финишировать с лучшим результатом в комбинации – 12-е место.

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