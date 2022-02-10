МЗС Британії відклало план "найжорсткіших санкцій" проти РФ на тлі візиту міністерки в Москву

МЗС Британії не представило парламенту план "найжорсткіших санкцій" проти Росії до візиту очільниці міністерства Ліз Трасс до Москви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Трасс сказала депутатам, що законопроект буде внесений до 10 лютого, але нічого не було подано на розгляд парламенту, що викликало підозри серед опозиційних депутатів, що урядові юристи намагаються сформулювати широкі та безпрецедентні нові закони.

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Міністерство закордонних справ підтвердило затримку. "Наш новий закон про санкції буде підписаний міністром цього тижня і незабаром після цього буде представлений у парламенті", – йдеться у повідомленні. "Це буде найжорсткіший режим санкцій Великої Британії проти Росії, і це означає, що ми можемо діяти узгоджено зі США та іншими партнерами" - додали в МЗС.

При цьому в роботі парламенту триває двотижнева перерва.

Причини затримки з внесенням законопроєкту у міністерстві не зазначили.

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Виступаючи перед візитом до Москви, Ліз Трасс сказала: "Росія не повинна сумніватися в силі нашої відповіді. Ми неодноразово говорили, що будь-яке подальше вторгнення призведе до серйозних витрат, у тому числі через узгоджений пакет санкцій. У Росії тут є вибір. Ми наполегливо заохочуємо їх до взаємодії, деескалації та вибору шляху дипломатії".

У заяві в середу ввечері російське МЗС попередило, що британські чиновники повинні змінити свою риторику. "Британська сторона повинна чітко усвідомлювати, що без чіткої зміни тону виступів представників британського керівництва неможлива продуктивна взаємодія ні у вирішенні двосторонніх проблем, ні у вирішенні міжнародних проблем", - заявили у відомстві.