Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МИД Британии отложил план "жесточайших санкций" против РФ на фоне визита министра в Москву

Четверг, 10 февраля 2022, 11:47
ЛИЗ ТРАСС, ФОТО GETTY IMAGES

МИД Британии не представил парламенту план "жесточайших санкций" против России до визита главы министерства Лиз Трасс в Москву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Трасс сказала депутатам, что законопроект будет внесен до 10 февраля, но ничего не было подано на рассмотрение парламента, что вызвало подозрения среди оппозиционных депутатов, что правительственные юристы пытаются сформулировать широкие и беспрецедентные законы.

Министерство иностранных дел подтвердило задержку. "Наш новый закон о санкциях будет подписан министром на этой неделе и вскоре после этого будет представлен в парламенте", – говорится в сообщении. "Это будет самый жесткий режим санкций Великобритании против России, и это означает, что мы можем действовать согласованно с США и другими партнерами" - добавили в МИД.

При этом в работе парламента идет двухнедельный перерыв.

Причины задержки с внесением законопроекта в министерстве не указали.

Выступая перед визитом в Москву, Лиз Трасс сказала: "Россия не должна сомневаться в силе нашего ответа. Мы неоднократно говорили, что любое дальнейшее вторжение приведет к серьезным расходам, в том числе из-за согласованного пакета санкций. У России здесь есть выбор. Мы упорно поощряем их к взаимодействию, деэскалации и выбору пути дипломатии".

В заявлении в среду вечером российский МИД предупредил, что британские чиновники должны сменить свою риторику. "Британская сторона должна четко отдавать себе отчет, что без четкого изменения тона выступлений представителей британского руководства невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних проблем, ни в решении международных проблем", - заявили в ведомстве.

Темы: ВеликобританиясанкцииРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВ Днепре напали на съемочную группу Михаила Ткача

дополненоЗакрытое совещание в Раде перенесли на 14 февраля, председательствовать будет Данилов

Нардепов просят вернуться в Украину, чтобы не пропустить заседания Рады

Власти ищут способ обеспечить авиаперелеты в Украине

Авиакомпании останавливают полеты над Украиной, но небо остается открытым

Германия в условиях санкций поставляет России товары двойного назначения – СМИ

Все новости...
Великобритания
Новости 9 февраля: военная помощь Украине, скандал с производством паспортов
Резников уточнил, какую военную помощь привез новый самолет из Великобритании
В Украину прибыл самолет с военной помощью от Британии
Последние новости
17:50
Посольство США эвакуируют из Киева во Львов
17:39
Вселенский патриарх тоже помолился за мир в Украине
17:29
В Польше готовятся к волне беженцев из Украины
17:10
Украина получила от Литвы ракетные комплексы Stinger
16:50
видеоВ Днепре напали на съемочную группу Михаила Ткача
16:41
Штайнмайера избрали президентом Германии на второй срок
16:16
Зеленский в воскресенье поговорит с Байденом
16:12
Суспільне о проблемах с подсчетом голосов Нацотбора: Извиняемся за неудобства
16:07
Украина не рекомендует летать над частью Черного моря 14-19 февраля из-за учений РФ
16:06
США выводят своих сотрудников в ОБСЕ с Востока Украины
Все новости...