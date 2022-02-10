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МИД Британии отложил план "жесточайших санкций" против РФ на фоне визита министра в Москву

Четверг, 10 февраля 2022, 10:47
МИД Британии отложил план жесточайших санкций против РФ на фоне визита министра в Москву
ЛИЗ ТРАСС, ФОТО GETTY IMAGES

МИД Британии не представил парламенту план "жесточайших санкций" против России до визита главы министерства Лиз Трасс в Москву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Трасс сказала депутатам, что законопроект будет внесен до 10 февраля, но ничего не было подано на рассмотрение парламента, что вызвало подозрения среди оппозиционных депутатов, что правительственные юристы пытаются сформулировать широкие и беспрецедентные законы.

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Министерство иностранных дел подтвердило задержку. "Наш новый закон о санкциях будет подписан министром на этой неделе и вскоре после этого будет представлен в парламенте", – говорится в сообщении. "Это будет самый жесткий режим санкций Великобритании против России, и это означает, что мы можем действовать согласованно с США и другими партнерами" - добавили в МИД.

При этом в работе парламента идет двухнедельный перерыв.

Причины задержки с внесением законопроекта в министерстве не указали.

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Выступая перед визитом в Москву, Лиз Трасс сказала: "Россия не должна сомневаться в силе нашего ответа. Мы неоднократно говорили, что любое дальнейшее вторжение приведет к серьезным расходам, в том числе из-за согласованного пакета санкций. У России здесь есть выбор. Мы упорно поощряем их к взаимодействию, деэскалации и выбору пути дипломатии".

В заявлении в среду вечером российский МИД предупредил, что британские чиновники должны сменить свою риторику. "Британская сторона должна четко отдавать себе отчет, что без четкого изменения тона выступлений представителей британского руководства невозможно продуктивное взаимодействие ни в решении двусторонних проблем, ни в решении международных проблем", - заявили в ведомстве.

Темы: ВеликобританиясанкцииРосcия
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