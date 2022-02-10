Кортеж Ярославського збив на смерть людину – джерела

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове автомобіль збив на смерть чоловіка, на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в правоохоронних органах, речник поліції Харківщини Олена Баранник у коментарі УП, поліція Харківської області

Пряма мова співрозмовника УП: "Трохи після півночі до поліції надійшов дзвінок, що на трасі Чугуїв – Мартове збили людину. Це сталося ближче до Мартового. Загинув чоловік, середніх років. Нікого поруч не було. На місці знайшли номери 0018".

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Деталі: За словами співрозмовника УП, такі номери має передня машина кортежу Ярославського. Джерело УП також зазначило, що Ярославський часто сам водить авто.

Співрозмовники УП також додали, що пізніше до поліції подзвонив чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля Мартового, і що прийде до райвідділу дати свідчення.

Станом на 10 ранку цей чоловік до поліції ще не приходив. Згодом ще один співрозмовник УП повідомив, що водія станом на 12:00 вже допитують правоохоронці.

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За даними джерел УП, є свідки, які бачили, як увечері кортеж Ярославського виїжджав з Харкова (Ярославський працює у Харкові і мешкає у Мартовому – ред.).

У поліції Харківської області не змогли підтвердити чи спростувати інформацію про смертельне ДТП поблизу Мартового. Речник поліції Харківщини Олена Баранник пообіцяла з’ясувати, чи мала місце смертельна аварія біля Мартового пізно ввечері 9 лютого або вночі 10 лютого і надати цю інформацію пізніше.

Разом з тим на сайті поліції згодом з’явилося повідомлення про те, що на автошляху "Київ – Харків – Довжанський" виявили тіло невідомого чоловіка з тілесними ушкодженнями і що правоохоронці встановлюють особу та обставини загибелі пішохода.

Дослівно поліція: "Попередньо встановлено, що 9 лютого близько 22:55 невстановлений автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуїва в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода – чоловіка на вигляд 30-40 років. Тіло померлого направлено до моргу. Його особа, а також особа зловмисника наразі встановлюються".

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

"Українська правда" також намагається отримати коментарі у Ярославського.