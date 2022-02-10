Кортеж Ярославского сбил насмерть человека – источники

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник в комментарии УП, полиция Харьковской области

Прямая речь собеседника УП: "Немного после полуночи в полицию поступил звонок, что на трассе Чугуев – Мартовое сбили человека. Это произошло ближе к Мартовому. Погиб мужчина, средних лет. Никого рядом не было. На месте нашли номера 0018".

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Детали: По словам собеседника УП, такие номера принадлежат передней машине кортежа Ярославского. Источник УП также отметил, что Ярославский часто сам водит машину.

Собеседники УП также добавили, что позже в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартового, и что он придет в райотдел дать показания.

По состоянию на 10 утра, этот человек в полицию еще не приходил. Позже еще один собеседник сообщил, что водителя по состоянию на 12:00 уже допрашивают правоохранители.

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По данным источников УП, есть свидетели, которые видели, как вечером кортеж Ярославского уезжал из Харькова (Ярославский работает в Харькове и проживает в Мартовом – ред.).

В полиции Харьковской области не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о смертельном ДТП вблизи Мартового. Пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник пообещала выяснить, имела ли место смертельная авария возле Мартового поздно вечером 9 февраля или ночью 10 февраля и предоставить эту информацию позже.

Вместе с тем, на сайте полиции немного позже появилось сообщение о том, что на автодороге "Киев – Харьков – Довжанский" обнаружили тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями и что правоохранители устанавливают личность и обстоятельства гибели пешехода.

Дословно полиция: "Предварительно установлено, что 9 февраля около 22:55 неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода – мужчину с виду 30-40 лет. Тело умершего направлено в морг. Его личность, а также личность злоумышленника устанавливаются".

По данному факту возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Украинская правда также пытается получить комментарии у Ярославского.