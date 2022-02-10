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В Україні прогнозують потепління до +12 градусів, але з мокрим снігом і дощем

Четвер, 10 лютого 2022, 11:13
В Україні прогнозують потепління до +12 градусів, але з мокрим снігом і дощем
Ілюстративне фото: getty images

Синоптики прогнозують у п’ятницю 11 лютого в окремих регіонах України потепління до +12°С, але супроводжуватиметься мокрим снігом і дощем.

Джерело: facebook-сторінка синоптикині Наталки Діденко, прогноз Українського гідрометцентру

Пряма мова Діденко: "П'ятниця в Україні буде синоптично симпатичною.

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Адже завтра в нас спостерігатимуться і дощ, і мокрий сніг, і сонце, і розкішні весняні градуси до +10+12, і творчий вітерець і подекуди вранці навіть ожеледиця.

Температура повітря протягом дня 11-го лютого передбачається +5+10 градусів, на Півдні та на Заході +6+12 градусів. У східних областях та на північному сході буде свіжіше, +3+6 градусів.

Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом пройдуть в окремих районах західної частини, на крайній півночі та подекуди в східних областях.

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На решті території України переважатиме суха погода, а на Півдні та в Центрі навіть можливі сонячні прояснення".

Деталі: У Києві в п’ятницю очікують тепле погоду з температурою повітря біля +6 +8°С. Крім того, прогнозують поривчастий вітер західного та південно-західного напрямків. 

Діденко попередила, що на вихідних 12-13 лютого знову повернеться холодніша погода, але з понеділка 14 лютого слід чекати на потепління.

Мапа з прогнозом погоди в регіонах України
Мапа з прогнозом погоди в регіонах України
Мапа: Укргідрометцентр

Українська правда
Теми: погода
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