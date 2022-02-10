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В Украине прогнозируют потепление до +12 градусов, но с мокрым снегом и дождем

Четверг, 10 февраля 2022, 12:13

Синоптики прогнозируют в пятницу 11 февраля в отдельных регионах Украины потепление до +12°С, но будут сопровождаться мокрым снегом и дождем.

Источник: facebook-страница синоптика Наталки Диденко, прогноз Украинского гидрометцентра

Прямая речь Диденко: "Пятница в Украине будет синоптически симпатичной.

Ведь завтра у нас будут наблюдаться и дождь, и мокрый снег, и солнце, и роскошные весенние градусы до +10+12, и творческий ветерок и местами утром даже гололедица.

Температура воздуха в течение дня 11 февраля предполагается +5+10 градусов, на Юге и на Западе +6+12 градусов. В восточных областях и на северо-востоке будет свежее +3+6 градусов.

Небольшие дожди, местами с мокрым снегом пройдут в отдельных районах западной части, на крайнем севере и местами в восточных областях.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, а на Юге и Центре даже возможны солнечные прояснения".

Детали: В Киеве в пятницу ожидают теплую погоду с температурой воздуха около +6+8°С. Кроме того, прогнозируют порывистый ветер западного и юго-западного направлений.

Диденко предупредила, что на выходных 12-13 февраля снова вернется более холодная погода, но с понедельника 14 февраля следует ожидать потепления.

Прогноз погоды на 11 февраля в разных регионах страны
Прогноз погоды на 11 февраля в разных регионах страны
Карта: Укргидрометцентр

Украинская правда
Темы: погода


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