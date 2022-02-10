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ФСБ заявила, що викрила групу "мінерів", яку організував український студент

Четвер, 10 лютого 2022, 11:31
ФСБ заявила, що викрила групу мінерів, яку організував український студент
Скріншот

Російська ФСБ заявила про затримання в різних регіонах Росії 14 осіб, яких начебто організував українець для неправдивого мінування освітніх закладів.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ

Дослівно: "Під час спільної роботи російських та закордонних правоохоронних органів встановлено, що до організації зазначеної злочинної діяльності причетні учасники так званих сваттингових інтернет-спільнот, а їх організаторами та адміністраторами були громадянин України Осипчук Антон, 2003 р.н., уродженець Волинської області, який проходить навчання на факультеті інформаційної безпеки Національного технічного університету України (м. Київ), а також його спільники".

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Деталі: В ФСБ також заявили, що затримані причетні до масового поширення наприкінці 2021 - початку 2022 років в інтернеті неправдивих повідомлень про замінування об'єктів освіти, охорони здоров'я, органів влади та управління, транспортної інфраструктури на територіях Росії, Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Молдові також невизнаних Донецької та Луганської народних республік.

Відносно затриманих порушили кримінальні справи.

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Теми: ФСБРосія
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