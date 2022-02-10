ФСБ заявила, что разоблачила группу "минеров", организованную украинским студентом

Российская ФСБ заявила о задержании в разных регионах России 14 человек, которых якобы организовал украинец для ложного минирования образовательных учреждений.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ

Дословно: "В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г.р., уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (г. Киев), а также его подельники".

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Детали: В ФСБ также заявили, что задержанные причастны к массовому распространению в конце 2021 – начале 2022 годов в интернете ложных сообщений о заминировании объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры на территориях России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы также непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

Относительно задержанных возбудили уголовные дела.