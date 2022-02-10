Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ФСБ заявила, что разоблачила группу "минеров", организованную украинским студентом

Четверг, 10 февраля 2022, 12:31
Скриншот

Российская ФСБ заявила о задержании в разных регионах России 14 человек, которых якобы организовал украинец для ложного минирования образовательных учреждений.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ

Дословно: "В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г.р., уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (г. Киев), а также его подельники".

Детали: В ФСБ также заявили, что задержанные причастны к массовому распространению в конце 2021 – начале 2022 годов в интернете ложных сообщений о заминировании объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры на территориях России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы также непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

Относительно задержанных возбудили уголовные дела.

Темы: ФСБРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
ФСБ
Центробанк России предлагает запретить криптовалюты, идею лоббирует ФСБ – Bloomberg
ФСБ заявила об аресте "украинского шпиона"
Оккупанты в Крыму продлили арест Нариману Джелялу и еще двум подозреваемым до конца февраля
Последние новости
16:44
В Украине тяжелобольным пациентам смогут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
16:26
Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
16:04
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
15:46
Признание Россией ОРДЛО: МИД Украины предупреждает РФ о последствиях
15:26
Столтенберг о намерении РФ признать ОРДЛО: нарушение международного права и "Минска"
15:24
Экспорт и импорт Украины увеличился на треть
15:13
Более половины украинцев готовы сопротивляться вооруженному наступлению России – опрос
Все новости...