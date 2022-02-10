Викрали чоловіка і вимагали викуп: у Києві схопили поліцейських із Дніпра

У Києві затримали заступника начальника слідчого відділу та двох оперуповноважених одного з управлінь поліції Дніпропетровської області, які в столиці затримали 29-річного чоловіка й вимагали 12 тисяч доларів за його звільнення.

Джерело: Київська міська прокуратура і коментар столичної прокуратури "Українській правді"

Деталі: 9 лютого правоохоронці з Дніпропетровської області прибули до Києва для проведення обшуку житла громадянина в рамках кримінального провадження щодо можливого шахрайства.

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За даними столичної прокуратури, після проведення обшуку, правоохоронці протиправно, без складання жодних процесуальних документів, затримали власника житла – 29-річного мешканця міста Києва, та помістили його до свого автомобілю.

Поліцейські вимагали 12 тисяч доларів США, а у разі відмови погрожували чоловікові повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці дозволили чоловіку зателефонувати знайомим, щоб ті зібрали та передали йому вказані кошти.

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Того ж дня трьох працівників поліції затримали після отримання ними 6 300 доларів США неправомірної вигоди.

Правоохоронці проводять слідчі дії, аби встановити зафіксувати обставини кримінального правопорушення.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Затриманим поліцейським інкримінують ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 ККУ – викрадення людини та вимагання неправомірної вигоди.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР, за оперативного супроводу поліцейських.

За даними прокуратури, одного з оперуповноважених у 2017 році затримували у зв’язку з причетністю до незаконного обігу наркотиків. Він був звільнений з поліції, але згодом суд поновив його на посаді.