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Похитили мужчину и требовали выкуп: в Киеве схватили полицейских из Днепра

Четверг, 10 февраля 2022, 12:34
Фото киевской прокуратуры

В Киеве задержали заместителя начальника следственного отдела и двух оперуполномоченных одного из управлений полиции Днепропетровской области, которые в столице задержали 29-летнего мужчину и требовали 12 тысяч долларов за его освобождение.

Источник: Киевская городская прокуратура и комментарий столичной прокуратуры "Украинской правде"

Детали: 9 февраля правоохранители из Днепропетровской области прибыли в Киев для проведения обыска жилья гражданина в рамках уголовного производства по поводу возможного мошенничества.

По данным столичной прокуратуры, после проведения обыска правоохранители противоправно, без составления каких-либо процессуальных документов, задержали владельца жилья – 29-летнего жителя города Киева – и поместили его в свой автомобиль.

Полицейские потребовали 12 тысяч долларов США, а в случае отказа угрожали мужчине уведомлением о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители разрешили мужчине позвонить по телефону знакомым, чтобы те собрали и передали ему указанные средства.

В тот же день троих сотрудников полиции задержали после получения ими 6300 долларов США неправомерной выгоды.

 
Фото прокуратуры из Facebook

Правоохранители проводят следственные действия с тем, чтобы установить и зафиксировать обстоятельства уголовного правонарушения.

 

Решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании мер пресечения.

 

Задержанным полицейским инкриминируют ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 УКУ – похищение человека и вымогание неправомерной выгоды.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГБР при оперативном сопровождении полицейских.

По данным прокуратуры, один из оперуполномоченных в 2017 году был задержан в связи с причастностью к незаконному обороту наркотиков. Он был уволен из полиции, но в дальнейшем суд восстановил его в должности.

Темы: полицияКиевДнепропетровская областькриминал


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