27 нардепів можуть отримати смартфон від Зеленського, найбільше з ОПЗЖ – ОПОРА

Фахівці громадської організації "ОПОРА" порахували, що 27 народних депутатів зможуть отримати смартфон в межах державної програми підтримки вакцинації проти COVID-19, найбільше з партії "Опозиційна платформа – За життя".

Джерело: twitter-сторінка "ОПОРИ"

Дослівно: "ОПОРА порахувала, що 27 депутатів Верховної Ради теоретично зможуть отримати такі смартфони, якщо, звісно, вже пройшли курс вакцинації. Серед них 26 депутатів – чоловіки, 1 жінка".

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Деталі: В організації додали, що 12 з цих нардепів входять до фракції "ОПЗЖ", семеро – до "ВО "Батьківщина".

Ще по двоє – до фракції "Слуги народу" та до складу депутатських груп "Довіра" і "За майбутнє". Один нардеп, який підпадає під умови програми, входить до складу фракції "Європейська солідарність".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський 8 лютого, до другої річниці запуску додатку "Дія", заявив, що держава безкоштовно надасть сучасний смартфон громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19 (дві дози щеплення) та старші за 60 років.

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Водночас, співрозмовники "Економічної правди" натякнули, що уряд планує додати ще один критерій для отримання смартфона, зменшивши кількість пенсіонерів, які матимуть право на участь у програмі, до 3 мільйонів.