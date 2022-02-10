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27 нардепів можуть отримати смартфон від Зеленського, найбільше з ОПЗЖ – ОПОРА

Четвер, 10 лютого 2022, 12:53
Пленарне засідання ВРУ 9 скликаня. Фото: пресслужба парламенту

Фахівці громадської організації "ОПОРА" порахували, що 27 народних депутатів зможуть отримати смартфон в межах державної програми підтримки вакцинації проти COVID-19, найбільше з партії "Опозиційна платформа – За життя".

Джерело: twitter-сторінка "ОПОРИ"

Дослівно: "ОПОРА порахувала, що 27 депутатів Верховної Ради теоретично зможуть отримати такі смартфони, якщо, звісно, вже пройшли курс вакцинації. Серед них 26 депутатів – чоловіки, 1 жінка".

Деталі: В організації додали, що 12 з цих нардепів входять до фракції "ОПЗЖ", семеро – до "ВО "Батьківщина".

Ще по двоє – до фракції "Слуги народу" та до складу депутатських груп "Довіра" і "За майбутнє". Один нардеп, який підпадає під умови програми, входить до складу фракції "Європейська солідарність".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський 8 лютого, до другої річниці запуску додатку "Дія", заявив, що держава безкоштовно надасть сучасний смартфон громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19 (дві дози щеплення) та старші за 60 років. 

Водночас, співрозмовники "Економічної правди" натякнули, що уряд планує додати ще один критерій для отримання смартфона, зменшивши кількість пенсіонерів, які матимуть право на участь у програмі, до 3 мільйонів.

Українська правда
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