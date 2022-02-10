Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

27 нардепів можуть отримати смартфон від Зеленського, найбільше з ОПЗЖ – ОПОРА

Четвер, 10 лютого 2022, 11:53
27 нардепів можуть отримати смартфон від Зеленського, найбільше з ОПЗЖ – ОПОРА
Пленарне засідання ВРУ 9 скликаня. Фото: пресслужба парламенту

Фахівці громадської організації "ОПОРА" порахували, що 27 народних депутатів зможуть отримати смартфон в межах державної програми підтримки вакцинації проти COVID-19, найбільше з партії "Опозиційна платформа – За життя".

Джерело: twitter-сторінка "ОПОРИ"

Дослівно: "ОПОРА порахувала, що 27 депутатів Верховної Ради теоретично зможуть отримати такі смартфони, якщо, звісно, вже пройшли курс вакцинації. Серед них 26 депутатів – чоловіки, 1 жінка".

Реклама:

Деталі: В організації додали, що 12 з цих нардепів входять до фракції "ОПЗЖ", семеро – до "ВО "Батьківщина".

Ще по двоє – до фракції "Слуги народу" та до складу депутатських груп "Довіра" і "За майбутнє". Один нардеп, який підпадає під умови програми, входить до складу фракції "Європейська солідарність".

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський 8 лютого, до другої річниці запуску додатку "Дія", заявив, що держава безкоштовно надасть сучасний смартфон громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19 (дві дози щеплення) та старші за 60 років. 

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, співрозмовники "Економічної правди" натякнули, що уряд планує додати ще один критерій для отримання смартфона, зменшивши кількість пенсіонерів, які матимуть право на участь у програмі, до 3 мільйонів.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: