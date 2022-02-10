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27 нардепов могут получить смартфон от Зеленского, больше всего от ОПЗЖ – ОПОРА

Четверг, 10 февраля 2022, 12:53
Пленарное заседание ВРУ 9 созыва. Фото: пресс-служба парламента

Эксперты общественной организации "ОПОРА" посчитали, что 27 народных депутатов смогут получить смартфон в рамках государственной программы поддержки вакцинации против COVID-19, больше всего из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Источник: twitter-страница "ОПОРЫ"

Дословно: "ОПОРА посчитала, что 27 депутатов Верховной Рады теоретически смогут получить такие смартфоны, если, конечно, уже прошли курс вакцинации. Среди них 26 депутатов – мужчины, 1 женщина".

Детали: В организации добавили, что 12 из этих нардепов входят во фракцию "ОПЗЖ", семеро – в "ВО "Батьківщина".

Еще по двое – от фракции "Слуги народа" и из состава депутатских групп "Довира" и "За будущее". Один нардеп, подпадающий под условия программы, входит в состав фракции "Европейская солидарность".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский 8 февраля, ко второй годовщине запуска приложения Дія, заявил, что государство бесплатно предоставит современный смартфон гражданам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19 (две дозы прививки) и старше 60 лет.

В то же время, собеседники "Экономической правды" намекнули, что правительство планирует добавить еще один критерий для получения смартфона, уменьшив количество пенсионеров, имеющих право на участие в программе, до 3 миллионов.

Украинская правда


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