Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Джонсон: Дані розвідки щодо російської загрози Україні залишаються "похмурими"

Четвер, 10 лютого 2022, 12:57
Борис Джонсон. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що ставки залишаються дуже високими на тлі побоювання щодо російського вторгнення в Україну, і попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Джонсон сказав під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі в четвер.

"Я не думаю, що рішення вже було ухвалене (Путіним – ред.). Але це не означає неможливість того, що щось абсолютно катастрофічне справді не відбудеться дуже скоро", – сказав він.

Джонсон зазначив, що дані розвідки щодо російської загрози Україні залишаються "похмурими". За його словами, на кордонах України скупчено величезну кількість тактичних батальйонних груп - "70 чи навіть більше".

"Це, мабуть, найнебезпечніший момент у найбільшій кризі безпеки, з якою Європа зіткнулася за десятиліття", - попередив британський прем’єр.

Він наголосив, що Європа повинна правильно підійти до цієї загрози.

"Комбінація санкцій з військовою рішучістю плюс дипломатія - це те, що ми вважаємо правильним", – сказав він.

Джонсон зазначив, що прихильність Великої Британії європейській безпеці є "беззастережною і непорушною", що підтверджує плани збільшення кількості військ, літаків і кораблів. "Ризики дуже великі, а це дуже небезпечний момент", – зазначив він.

Нагадаємо, Борис Джонсон попередив, що вторгнення Росії в Україну лише посилить НАТО, і заявив про наміри розмістити винищувачі і кораблі у південно-східній Європі.

Теми: Борис ДжонсонВелика БританіяРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

відеоДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

відеоТих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

фотоРосія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Усі новини...
Борис Джонсон
Британія може розмістити винищувачі та кораблі у Південно-Східній Європі – Джонсон
Макрон і Джонсон: НАТО має бути єдине проти російської агресії
У Кремлі розповіли про телефонну розмову Джонсона і Путіна
Останні новини
16:26
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
16:04
ФОТОЗі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу
15:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
15:47
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
15:46
Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки
15:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"
15:24
Експорт та імпорт України збільшився на третину
15:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
15:05
Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим
Усі новини...