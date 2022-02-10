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Джонсон: Дані розвідки щодо російської загрози Україні залишаються "похмурими"

Четвер, 10 лютого 2022, 11:57
Джонсон: Дані розвідки щодо російської загрози Україні залишаються похмурими
Борис Джонсон. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що ставки залишаються дуже високими на тлі побоювання щодо російського вторгнення в Україну, і попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Джонсон сказав під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі в четвер.

"Я не думаю, що рішення вже було ухвалене (Путіним – ред.). Але це не означає неможливість того, що щось абсолютно катастрофічне справді не відбудеться дуже скоро", – сказав він.

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Джонсон зазначив, що дані розвідки щодо російської загрози Україні залишаються "похмурими". За його словами, на кордонах України скупчено величезну кількість тактичних батальйонних груп - "70 чи навіть більше".

"Це, мабуть, найнебезпечніший момент у найбільшій кризі безпеки, з якою Європа зіткнулася за десятиліття", - попередив британський прем’єр.

Він наголосив, що Європа повинна правильно підійти до цієї загрози.

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"Комбінація санкцій з військовою рішучістю плюс дипломатія - це те, що ми вважаємо правильним", – сказав він.

Джонсон зазначив, що прихильність Великої Британії європейській безпеці є "беззастережною і непорушною", що підтверджує плани збільшення кількості військ, літаків і кораблів. "Ризики дуже великі, а це дуже небезпечний момент", – зазначив він.

Нагадаємо, Борис Джонсон попередив, що вторгнення Росії в Україну лише посилить НАТО, і заявив про наміри розмістити винищувачі і кораблі у південно-східній Європі.

Теми: Борис ДжонсонВелика БританіяРосіявійна
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