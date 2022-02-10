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Джонсон: Данные разведки о российской угрозе Украине остаются "мрачными"

Четверг, 10 февраля 2022, 11:57
Джонсон: Данные разведки о российской угрозе Украине остаются мрачными

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что ставки остаются очень высокими на фоне опасений по поводу российского вторжения в Украину, и предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут "самым опасным моментом".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Джонсон сказал во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в четверг.

"Я не думаю, что решение уже было принято (Путиным. – Ред.). Но это не означает невозможность того, что что-то абсолютно катастрофическое действительно не произойдет очень скоро", – сказал он.

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Джонсон отметил, что данные разведки о российской угрозе Украине остаются "мрачными". По его словам, на границах Украины скоплено огромное количество тактических батальонных групп - "70 или даже больше".

"Это, пожалуй, самый опасный момент в самом большом кризисе безопасности, с которым Европа столкнулась за десятилетия", - предупредил британский премьер.

Он подчеркнул, что Европа должна правильно подойти к этой угрозе.

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"Комбинация санкций с военной решимостью плюс дипломатия – это то, что мы считаем правильным", - сказал он.

Джонсон отметил, что приверженность Великобритании европейской безопасности является "безоговорочной и незыблемой", что подтверждают планы увеличения количества войск, самолетов и кораблей. "Риски очень велики, а это очень опасный момент", - отметил он.

Напомним, Борис Джонсон предупредил, что вторжение России в Украину только усилит НАТО, и заявил о намерениях разместить истребители и корабли в юго-восточной Европе.

Темы: Борис ДжонсонВеликобританияРосcиявойна
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