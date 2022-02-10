Російському школяру дали 5 років колонії за петарди, листівки і намір "підірвати ФСБ" у комп'ютерній грі

У Росії суд засудив до п'яти років колонії 16-річного школяра з Канська Микиту Уварова за звинуваченням у навчанні терористичної діяльності.

Джерело: "Эхо Москвы", російська служба BBC News

Деталі: Підлітків звинувачували у збереженні вибухівки та листівок із закликами до терористичної діяльності.

Виїзна колегія Восточного окружного військового суду призначила Микиті Уварову п'ять років колонії та штраф у розмірі 30 тисяч рублів.

Двох інших фігурантів справи звільнили від кримінальної відповідальності за сприяння слідству, прокуратура вимагала від 6 до 9 років колонії.

Уварова взяли під варту у залі суду, написав у своєму телеграм-каналі голова правозахисної групи "Агора" Павло Чіков.

Підлітків звинувачували у проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності.

Суд проходив у закритому режимі.

На першому засіданні суду 16-річний Микита Уваров заявив: "Я дитина, яка хотіла дружити та спілкуватися з друзями. Я не терорист". Це саме він повторив у своєму останньому слові.

"Якщо мені дадуть реальний термін, я відбуватиму його з чистою совістю і гідністю. Я буду спокійний, тому що ніколи не вчив своїх друзів поганому, ми були на рівних і просто товаришували", - говорив він на засіданні суду у вівторок.

Справа проти російських підлітків розпочалася два роки тому, коли їм було по 14 років.

Влітку 2020 року трьох школярів із Канська затримали за те, що вони розвісили листівки по місту на підтримку Азата Міфтахова – московського студента, анархіста, якого звинувачують у спробі підпалу офісу "Єдиної Росії". Одну з листівок школярі наклеїли на будинок місцевого ФСБ.

Після затримання правоохоронці отримали доступ до телефонів та листування школярів та з'ясували, що вони збудували будівлю ФСБ у комп'ютерній грі "Майнкрафт" і планували віртуально підірвати її.

Оперативники нібито з'ясували, що школярі захоплюються хімією, негативно відгукуються про російську владу та читають класиків анархізму. Тоді двоє підлітків надали свідчення на свого товариша Микиту Уварова, якого відправили до СІЗО.

Пізніше підлітки відкликали свої свідчення та заявили, що обмовили Уварова під тиском слідства. Уваров підписати зізнання відмовився.

Всім трьом школярам у підсумку висунули статтю про створення терористичного співтовариства і проходження терористичного навчання (205.4 і 205.3 КК РФ), а Уваров у справі був виставлений як організатор цього осередку.

На думку адвоката Володимира Васіна, який представляє інтереси Уварова, правоохоронні органи могли довго стежити за підлітками перед тим, як відкрити на них справу.

За його словами, силовики завжди ведуть моніторинг соціальної мережі "ВКонтакті", пабліків та листування, але адвокат також не виключає, що в цьому випадку вони вели ще зовнішнє спостереження та прослуховування.

Школярів звинуватили у тому, що вони вивчали матеріали з виготовлення вибухівки, під час обшуків у них у квартирах знайшли "деякі вибухові речовини". The Insider писав, що виготовленням вибухівки органи визнали кілька пляшок бензину в гаражі і те, що школярі робили та запускали димовушки та саморобні петарди у занедбаних будівлях.

Через це до основного звинувачення в тероризмі додалася ще й група статей про зберігання, виготовлення та перевезення вибухових речовин, розповів адвокат адвокат Васін.

У розмові з виданням The Insider Васін зазначав, що підлітковий та шкільний "тероризм" став дуже популярним у російських спецслужб та слідчих органів. Стандарт доведення за такою категорією справ він назвав тим, хто залишає бажати кращого - при цьому присяжні малолітньому не дозволяються законом.