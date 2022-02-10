В РФ школьнику дали 5 лет колонии за петарды, листовки и намерение "взорвать ФСБ" в компьютерной игре

В России суд приговорил к пяти годам колонии 16-летнего школьника из Канска Никиту Уварова по обвинению в обучении террористической деятельности.

Источник: "Эхо Москвы", русская служба BBC News

Детали: Подросткам вменяют хранение взрывчатки и листовок с призывами к террористической деятельности.

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Выездная коллегия Восточного окружного военного суда назначила Никите Уварову пять лет колонии и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности за содействие следствию, прокуратура запрашивала им от 6 до 9 лет колонии.

Уварова взяли под стражу в зале суда, написал в своем телеграм-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

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Подростков обвиняли прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Суд проходил в закрытом режиме.

На первом заседании суда 16-летний Никита Уваров заявил: "Я ребенок, который хотел дружить и общаться с друзьями. Я не террорист". Это же он повторил и в своем последнем слове.

"Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством. Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, мы были на равных и просто дружили", - говорил он на заседании суда во вторник.

Дело против российских подростков началось два года назад, когда им было по 14 лет.

Летом 2020 года троих школьников из Канска задержали за то, что они развесили листовки по городу в поддержку Азата Мифтахова - московского студента, анархиста, обвиняемого в попытке поджога офиса "Единой России". Одну из листовок школьники наклеили на здание местного ФСБ.

После задержания правоохранители получили доступ к телефонам и перепискам школьников и выяснили, что они построили здание ФСБ в компьютерной игре "Майнкрафт" и планировали виртуально взорвать его.

Оперативники якобы выяснили, что школьники увлекаются химией, негативно отзываются о российских властях и читают классиков анархизма. Тогда двое подростков дали показания на своего товарища Никиту Уварова, которого отправили в СИЗО.

Позже подростки отозвали свои показания и заявили, что оговорили Уварова под давлением следствия. Уваров подписать признательные показания отказался.

Всем трем школьникам в итоге вменили статью о создании террористического сообщества и прохождении террористического обучения (205.4 и 205.3 УК РФ), а Уваров в деле был выставлен как организатор этой ячейки.

По мнению адвоката Владимира Васина, представляющего интересы Уварова, правоохранительные органы могли долго следить за подростками перед тем, как завести на них дело.

По его словам, силовики всегда ведут мониторинг социальной сети "ВКонтакте", пабликов и переписки, но адвокат также не исключает, что в этом случае они вели еще наружное наблюдение и прослушку.

Школьников обвинили в том, что они изучали материалы по изготовлению взрывчатки, при обысках у них в квартирах нашли "некоторые взрывчатые вещества". The Insider писал, что изготовлением взрывчатки органы сочли несколько бутылок бензина в гараже и то, что школьники делали и запускали дымовушки и самодельные петарды в заброшенных зданиях.

Из-за этого к основному обвинению в терроризме добавилась еще и группа статьей о хранении, изготовлении и перевозке взрывчатых веществ, рассказал Би-би-си адвокат Васин.

В разговоре с изданием The Insider Васин отмечал, что подростковый и школьный "терроризм" стал очень популярным у российских спецслужб и следственных органов. Стандарт доказывания по такой категории дел он назвал оставляющим желать лучшего - при этом присяжные малолетнему не положены по закону.