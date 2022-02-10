"Бомба в мерії": СБУ провела спецтренування з "вибухом" у Кривому Розі

Співробітники Служби безпеки України провели у Кривому Розі Дніпропетровської області спеціальне тренування, максимально наближене до реальних умов.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі УП

Пряма мова: "10 лютого Анитерористичний центр при СБУ провів спецтренування у мерії Кривого Рогу.

З метою максимального наближення до реальних умов надзвичайної події був приведений у дію імітаційний вибуховий пристрій.

За результатами спецтренувань буде надано оцінку діям кожного з суб’єктів боротьби з тероризмом та надані рекомендації щодо вдосконалення алгоритму дій".

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Деталі: Як пояснив Дехтяренко, останнім часом фіксується збільшення неправдивих повідомлень про замінування органів влади, об’єктів критичної інфраструктури та соціальної сфери, а Антитерористичний центр при СБУ постійно приділяє увагу перевірці рівня терористичної захищеності цих об’єктів.

Спецтренування, на відміну від запланованих навчань, передбачає раптову перевірку заходів реагування відповідних служб та силових структур на надзвичайну подію, зазначив речник СБУ.