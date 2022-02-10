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"Бомба в мэрии": СБУ провела спецтренировку с "взрывом" в Кривом Роге

Четверг, 10 февраля 2022, 13:38
фото СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины провели в Кривом Роге Днепропетровской области специальную тренировку, максимально приближенную к реальным условиям.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП

Прямая речь: "10 февраля Анитерористический центр при СБУ провел спецтренировку в мэрии Кривого Рога.

В целях максимального приближения к реальным условиям чрезвычайного происшествия было приведено в действие имитационное взрывное устройство.

По результатам спецтренировок будет дана оценка действиям каждого из субъектов борьбы с терроризмом и даны рекомендации по совершенствованию алгоритма действий".

 
По данным местного издания "Свои" правоохранители "взорвали" посылку, по легенде - отправленную мэрии почтой

Детали: Как пояснил Дехтяренко, в последнее время фиксируется увеличение ложных сообщений о минировании органов власти, объектов критической инфраструктуры и социальной сферы, а Антитеррористический центр при СБУ постоянно уделяет внимание проверке уровня террористической защищенности этих объектов.

Спецтренировка в отличие от запланированных учений предполагает внезапную проверку мер реагирования соответствующих служб и силовых структур на чрезвычайное событие, отметил спикер СБУ.

Валентина Романенко, УП


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