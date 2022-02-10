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ЄС передав Росії відповідь на лист Лаврова щодо європейської безпеки

Четвер, 10 лютого 2022, 13:43
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Європейський Союз передав представнику Росію спільну відповідь блоку на лист голови МЗС РФ Сергія Лаврова, в якому від країн Євросоюзу вимагали прояснити свою точку зору на кілька міжнародних угод, стверджуючи, що західні країни вибірково підходять до їх виконання.

Про це заявив представник Єврокомістії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"Я можу підтвердити, що відповідь на письмове повідомлення міністра Лаврова сьогодні вранці була передана російському представникові у Брюсселі", - сказав він.

За словами Стано, відповідь була підписана високим представником Жозепом Боррелем від імені 27 держав-членів ЄС – і це відповідає спільній політиці блоку щодо зовнішніх справ і безпеки.

Він сказав, що не може вдаватися в деталі того, що містить відповідь, доки не стане відомо, що російська сторона з ним ознайомилася.

"Загалом я можу сказати, що відповідь містить спільно погоджену відповідь всіх 27 держав-членів ЄС на всі питання, які підняв міністр у своєму письмовому посланні наприкінці січня" - заявив Стано.

Як повідомлялося у ЗМІ, у відповіді ЄС йдеться про те, що Європейський союз разом із партнерами по НАТО "готовий продовжити діалог із Росією щодо шляхів зміцнення безпеки для всіх".

У меморандумі особлива увага приділяється переговорам у рамках ОБСЄ з огляду на те, що всі країни ЄС є членами організації, на відміну від НАТО, до якого входить лише 21 країна ЄС.

"Ми вважаємо, що ОБСЄ є відповідним форумом для вирішення проблем безпеки всіх зацікавлених сторін на додаток до інших існуючих форматів, включаючи Раду Росія-НАТО", - йдеться у листі.

У відповіді ЄС не уточнюються конкретні угоди, згадані Лавровим, але йшлося про те, що майбутні переговори "дадуть можливість обговорити цю тему", а також "інші ключові документи, які становлять основу європейської безпеки".

Теми: ЄСРосія
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