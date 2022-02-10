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ЕС передал России ответ на письмо Лаврова о европейской безопасности

Четверг, 10 февраля 2022, 12:43
ЕС передал России ответ на письмо Лаврова о европейской безопасности
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Европейский Союз передал представителю Россию совместный ответ блока на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором от стран Евросоюза требовали прояснить свою точку зрения на несколько международных соглашений, утверждая, что западные страны избирательно подходят к их исполнению.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"Я могу подтвердить, что ответ на письменное сообщение министра Лаврова сегодня утром был передан российскому представителю в Брюсселе", - сказал он.

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По словам Стано, ответ был подписан высоким представителем Жозепом Боррелем от имени 27 государств-членов ЕС – и это соответствует общей политике блока по внешним делам и безопасности.

Он сказал, что не может вдаваться в детали ответа, пока не станет известно, что российская сторона с ним ознакомилась.

"В целом я могу сказать, что ответ содержит совместно согласованный ответ всех 27 государств-членов ЕС на все вопросы, которые поднял министр в своем письменном послании в конце января", - заявил Стано.

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Как сообщалось в СМИ, в ответе ЕС говорится, что Европейский союз вместе с партнерами по НАТО "готов продолжить диалог с Россией относительно путей укрепления безопасности для всех".

В меморандуме особое внимание уделяется переговорам в рамках ОБСЕ, учитывая, что все страны ЕС являются членами организации, в отличие от НАТО, в которую входит только 21 страна ЕС.

"Мы считаем, что ОБСЕ является соответствующим форумом для решения проблем безопасности всех заинтересованных сторон в дополнение к другим существующим форматам, включая Совет Россия-НАТО", - говорится в письме.

В ответе ЕС не уточняются конкретные соглашения, упомянутые Лавровым, но речь шла о том, что предстоящие переговоры "дадут возможность обсудить эту тему", а также "другие ключевые документы, составляющие основу европейской безопасности".

Темы: ЕСРосcия
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