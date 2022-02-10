Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ЕС передал России ответ на письмо Лаврова о европейской безопасности

Четверг, 10 февраля 2022, 13:43
Жозеп Боррель, фото Getty Images

Европейский Союз передал представителю Россию совместный ответ блока на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором от стран Евросоюза требовали прояснить свою точку зрения на несколько международных соглашений, утверждая, что западные страны избирательно подходят к их исполнению.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"Я могу подтвердить, что ответ на письменное сообщение министра Лаврова сегодня утром был передан российскому представителю в Брюсселе", - сказал он.

По словам Стано, ответ был подписан высоким представителем Жозепом Боррелем от имени 27 государств-членов ЕС – и это соответствует общей политике блока по внешним делам и безопасности.

Он сказал, что не может вдаваться в детали ответа, пока не станет известно, что российская сторона с ним ознакомилась.

"В целом я могу сказать, что ответ содержит совместно согласованный ответ всех 27 государств-членов ЕС на все вопросы, которые поднял министр в своем письменном послании в конце января", - заявил Стано.

Как сообщалось в СМИ, в ответе ЕС говорится, что Европейский союз вместе с партнерами по НАТО "готов продолжить диалог с Россией относительно путей укрепления безопасности для всех".

В меморандуме особое внимание уделяется переговорам в рамках ОБСЕ, учитывая, что все страны ЕС являются членами организации, в отличие от НАТО, в которую входит только 21 страна ЕС.

"Мы считаем, что ОБСЕ является соответствующим форумом для решения проблем безопасности всех заинтересованных сторон в дополнение к другим существующим форматам, включая Совет Россия-НАТО", - говорится в письме.

В ответе ЕС не уточняются конкретные соглашения, упомянутые Лавровым, но речь шла о том, что предстоящие переговоры "дадут возможность обсудить эту тему", а также "другие ключевые документы, составляющие основу европейской безопасности".

Темы: ЕСРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
ЕС
ЕС в письме Кремлю предложил больше переговоров и призвал к деэскалации - СМИ
Соглашение об "открытом небе" с ЕС внесли на ратификацию в Раде
Послы ЕС утвердили расширение списка санкций за выборы в Крыму
Последние новости
16:44
В Украине тяжелобольным пациентам смогут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
16:26
Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
16:04
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
15:46
Признание Россией ОРДЛО: МИД Украины предупреждает РФ о последствиях
15:26
Столтенберг о намерении РФ признать ОРДЛО: нарушение международного права и "Минска"
15:24
Экспорт и импорт Украины увеличился на треть
15:13
Более половины украинцев готовы сопротивляться вооруженному наступлению России – опрос
Все новости...