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Джонсон допустив подальшу військову підтримку України у разі вторгнення РФ

Четвер, 10 лютого 2022, 12:47
Джонсон допустив подальшу військову підтримку України у разі вторгнення РФ
Фото pixabay.com

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що Лондон розгляне схвалення подальшої військової підтримки України у випадку вторгнення Росії. 

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Джонсон сказав під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі в четвер.

Джонсон відповідав на питання, чи може Лондон санкціонувати військову підтримку повстання в Україні у разі вторгнення Росії.

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За словами прем’єр-міністра, Британія вже передала Україні 2000 одиниць протитанкової зброї, і наразі Україна не просить більше.

"Ми розглянемо, що ще ми можемо запропонувати. Українці добре підготувалися, є речі, які ми запропонували, які їм насправді, видається, не потрібні, бо вони думають, що їх уже достатньо", – зазначив Джонсон.

"Це можливо, я не хочу виключати це, але на даний момент ми вважаємо, що пакет є правильним. Але я хочу наголосити, що це буде абсолютна катастрофа, якщо до цього дійде, і якщо на українській землі станеться серйозне кровопролиття", – додав він.

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Джонсон також зазначив, що дані розвідки щодо російської загрози Україні залишаються "похмурими". За його словами, на кордонах України скупчено величезну кількість тактичних батальйонних груп – "70 чи навіть більше".

Удень 9 лютого стало відомо про прибуття до України літака з новою партією допомоги від Великої Британії

Теми: Велика БританіяУкраїназброя
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