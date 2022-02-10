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Джонсон допустил дальнейшую военную поддержку Украины в случае вторжения РФ

Четверг, 10 февраля 2022, 12:47
Джонсон допустил дальнейшую военную поддержку Украины в случае вторжения РФ
Фото pixabay.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон рассмотрит одобрение дальнейшей военной поддержки Украины в случае вторжения России.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Джонсон сказал во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в четверг.

Джонсон отвечал на вопрос, может ли Лондон санкционировать военную поддержку сопротивления в Украине в случае вторжения России.

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По словам премьер-министра, Британия уже передала Украине 2000 единиц противотанкового оружия, и сейчас Украина не просит больше.

"Мы рассмотрим, что еще мы можем предложить. Украинцы хорошо подготовились, есть вещи, которые мы предложили, которые им действительно, кажется, не нужны, потому что они думают, что их уже достаточно", – отметил Джонсон.

"Это возможно, я не хочу исключать это, но на данный момент мы считаем, что пакет правильный. Но я хочу подчеркнуть, что это будет абсолютная катастрофа, если до этого дойдет, и если на украинской земле произойдет серьезное кровопролитие", – добавил. он.

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Джонсон также отметил, что данные разведки по российской угрозе Украине остаются "мрачными". По его словам, на границах Украины скоплено огромное количество тактических батальонных групп – "70 или даже больше".

Днем 9 февраля стало известно о прибытии в Украину самолета с новой партией помощи от Великобритании.

Темы: ВеликобританияУкраинаоружие
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