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Найближчими днями Україна отримає ракетні комплекси Stinger від Литви

Четвер, 10 лютого 2022, 12:53
Найближчими днями Україна отримає ракетні комплекси Stinger від Литви
US Marine firing Stinger MANPADS Photo: US Marine Corps

Найближчими днями Україна отримає від Литви партію зенітно-ракетних комплексів Stinger у межах розширення військової допомоги. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте, її цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми збільшуємо кількість військових інструкторів в Україні й надаватимемо Україні додаткове озброєння та військове обладнання. 

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Я повідомила пану прем'єр-міністру, що незабаром, найближчими днями, до України надійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger. Я сподіваюся і щиро бажаю, що Україні ніколи не доведеться ними скористатися", - сказала Шимоніте на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві у четвер.

Нагадаємо, 31 січня в Україні почала роботу новостворена урядом Литви місія з оцінки потреб, яка оцінить українські потреби в додатковій допомозі з боку Литви та координуватиме надання допомоги на тлі агресії Росії.

У відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

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Ця допомога надається після дозволу уряду Сполучених Штатів передати третій стороні обладнання американського виробництва.

Теми: ЛитвазброяУкраїнаЗбройні сили
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