Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Найближчими днями Україна отримає ракетні комплекси Stinger від Литви

Четвер, 10 лютого 2022, 13:53
US Marine firing Stinger MANPADS Photo: US Marine Corps

Найближчими днями Україна отримає від Литви партію зенітно-ракетних комплексів Stinger у межах розширення військової допомоги. 

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте, її цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми збільшуємо кількість військових інструкторів в Україні й надаватимемо Україні додаткове озброєння та військове обладнання. 

Я повідомила пану прем'єр-міністру, що незабаром, найближчими днями, до України надійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger. Я сподіваюся і щиро бажаю, що Україні ніколи не доведеться ними скористатися", - сказала Шимоніте на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Києві у четвер.

Нагадаємо, 31 січня в Україні почала роботу новостворена урядом Литви місія з оцінки потреб, яка оцінить українські потреби в додатковій допомозі з боку Литви та координуватиме надання допомоги на тлі агресії Росії.

У відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

Ця допомога надається після дозволу уряду Сполучених Штатів передати третій стороні обладнання американського виробництва.

Теми: ЛитвазброяУкраїнаЗбройні сили
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

відеоДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

відеоТих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

фотоРосія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Усі новини...
Литва
Країни Балтії активували механізм ОБСЄ через війська РФ у Білорусі
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
У Литві допустили, що дії Росії прискорять членство України в НАТО
Останні новини
16:26
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
16:04
ФОТОЗі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу
15:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
15:47
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
15:46
Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки
15:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"
15:24
Експорт та імпорт України збільшився на третину
15:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
15:05
Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим
Усі новини...