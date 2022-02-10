В ближайшие дни Украина получит ракетные комплексы Stinger от Литвы

В ближайшие дни Украина получит от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, ее цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы увеличиваем количество военных инструкторов в Украине и предоставим Украине дополнительное вооружение и военное оборудование.

Я сообщила господину премьер-министру, что в ближайшее время в Украину поступят зенитно-ракетные комплексы Stinger. Я надеюсь и искренне желаю, что Украине никогда не придется ими воспользоваться", - сказала Шимоните на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве в четверг.

Напомним, 31 января в Украине начала работу созданная правительством Литвы миссия по оценке потребностей, которая оценит украинские потребности в дополнительной помощи со стороны Литвы и будет координировать оказание помощи на фоне агрессии России.

В ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Эта помощь предоставляется после разрешения правительства США передать третьей стороне оборудование американского производства.