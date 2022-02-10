На станції Вернадського зафіксували "плюсовий" температурний рекорд

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" зареєстрований температурний рекорд +12,7 С°.

Джерело: повідомлення Українського національного антарктичного наукового центру

Дослівно: "Цього тижня на нашій станції був зареєстрований температурний рекорд +12,7 С°. Як зазначає Олександр Надточій, метеоролог 26-ї УАЕ, "попередній рекорд був зафіксований 1985 року, і він становив +11,7 С°". Водночас аномальні температури були відзначені й на інших антарктичних станціях на острові Кінг Джордж, що розташований північніше "Вернадського".

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Деталі: Науковці пов'язують таке різке потепління з принесенням теплих мас повітря та вологи з тропіків в Антарктиду, а також сильним теплим вітром з гір.

Водночас вони вказують, що такі температурні рекорди є одним зі свідчень зміни клімату.