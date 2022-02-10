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На станции Вернадского зафиксировали "плюсовый" температурный рекорд

Четверг, 10 февраля 2022, 13:59

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зарегистрирован температурный рекорд +12,7°.

Источник: сообщение Украинского национального антарктического научного центра

Дословно: "На этой неделе на нашей станции был зарегистрирован температурный рекорд +12,7°. Как отмечает Александр Надточий, метеоролог 26 УАЭ, "предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году, и он составлял +11,7 С". В то же время аномальные температуры были отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, расположенном к северу от "Вернадского".

Детали: Ученые связывают такое резкое потепление с принесением теплых масс воздуха и влаги из тропиков в Антарктиду, а также сильным теплым ветром с гор.

В то же время, они указывают, что такие температурные рекорды являются одним из свидетельств изменения климата.

Украинская правда
Темы: погодаклимат


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