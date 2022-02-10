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НАТО може розмістити бойові групи у Чорноморському регіоні

Четвер, 10 лютого 2022, 14:39
Єнс Столтенберг, фото Getty Images

НАТО розглядає довгострокове розміщення бойових груп на зразок тих, що вже існують у країнах Балтії і Польщі, у Чорноморському регіоні, зокрема, у Румунії.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на пресконференції з прем’єром Британії Борисом Джонсоном, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що НАТО це оборонний альянс і його мета – збереження миру, запобігання конфлікту і союзники це роблять спільними зусиллями.

За словами генсека, Альянс зараз робить багато речей одночасно.

"Передусім ми маємо збільшену присутність у східній частині Альянсу: з більшою кількістю військових, бойових груп, літаків, кораблів", – заявив Столтенберг.

"Друге – ми підвищили готовність наших сил, які ми у разі потреби можемо підсилити", – додав він.

"І по-третє зараз ми розглядаємо, де нам слід більш довгострокове розміщення у східній частині Альянсу. Сьогодні ми маємо бойові групи у країнах Балтії і Польщі. Але зараз ми розглядаємо розміщення подібних бойових груп у Чорноморському регіоні, у Румунії", – повідомив генсек НАТО.

Як відомо, у відповідь на зміну безпекової ситуації керівники країн Альянсу на Варшавському саміті в 2016 році вирішили посилити військову присутність НАТО на східних кордонах блоку.

З того часу чотири багатонаціональні бойові групи загальною чисельністю приблизно 4500 військовослужбовців були розгорнуті у країнах Балтії та Польщі.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що надіслав у четвер пропозицію главі МЗС РФ Сергєю Лаврову із закликом продовжити діалог в рамках Ради НАТО-Росія.

Росія заблокує судноплавство на великих ділянках уздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Нібито через навчання заборона буде діяти з вечора 13 лютого до вечора 19 лютого.

Теми: НАТОЧорне мореРумуніявійна
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