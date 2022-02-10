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НАТО может разместить боевые группы в Черноморском регионе

Четверг, 10 февраля 2022, 13:39
НАТО может разместить боевые группы в Черноморском регионе
Йенс Столтенберг, фото Getty Images

НАТО рассматривает долгосрочное размещение боевых групп вроде уже существующих в странах Балтии и Польши, в Черноморском регионе, в частности, в Румынии.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции с премьером Британии Борисом Джонсоном, сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что НАТО это оборонный альянс и его цель – сохранение мира, предотвращение конфликта, и союзники это делают совместными усилиями.

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По словам генсека, Альянс сейчас делает многое одновременно.

"Прежде всего, мы имеем увеличенное присутствие в восточной части Альянса: с большим количеством военных, боевых групп, самолетов, кораблей", – заявил Столтенберг.. 

"Второе – мы повысили готовность наших сил, которые мы в случае необходимости можем усилить", – добавил он.

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"И в-третьих, сейчас мы рассматриваем, где нам нужно более долгосрочное размещение в восточной части Альянса. Сегодня у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Но сейчас мы рассматриваем размещение подобных боевых групп в Черноморском регионе, в Румынии", – сообщил генсек НАТО.

Как известно, в ответ на изменение ситуации безопасности руководители стран Альянса на Варшавском саммите в 2016 году решили усилить военное присутствие НАТО на восточных границах блока.

С тех пор четыре многонациональные боевые группы общей численностью около 4500 военнослужащих были развернуты в странах Балтии и Польше.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что направил в четверг предложение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом продолжить диалог в рамках Совета Россия-НАТО.

Россия заблокирует судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей. Якобы из-за учений запрет будет действовать с вечера 13 февраля по вечер 19 февраля.

Темы: НАТОЧерное мореРумыниявойна
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