Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НАТО может разместить боевые группы в Черноморском регионе

Четверг, 10 февраля 2022, 14:39
Йенс Столтенберг, фото Getty Images

НАТО рассматривает долгосрочное размещение боевых групп вроде уже существующих в странах Балтии и Польши, в Черноморском регионе, в частности, в Румынии.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции с премьером Британии Борисом Джонсоном, сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что НАТО это оборонный альянс и его цель – сохранение мира, предотвращение конфликта, и союзники это делают совместными усилиями.

По словам генсека, Альянс сейчас делает многое одновременно.

"Прежде всего, мы имеем увеличенное присутствие в восточной части Альянса: с большим количеством военных, боевых групп, самолетов, кораблей", – заявил Столтенберг.. 

"Второе – мы повысили готовность наших сил, которые мы в случае необходимости можем усилить", – добавил он.

"И в-третьих, сейчас мы рассматриваем, где нам нужно более долгосрочное размещение в восточной части Альянса. Сегодня у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Но сейчас мы рассматриваем размещение подобных боевых групп в Черноморском регионе, в Румынии", – сообщил генсек НАТО.

Как известно, в ответ на изменение ситуации безопасности руководители стран Альянса на Варшавском саммите в 2016 году решили усилить военное присутствие НАТО на восточных границах блока.

С тех пор четыре многонациональные боевые группы общей численностью около 4500 военнослужащих были развернуты в странах Балтии и Польше.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что направил в четверг предложение главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом продолжить диалог в рамках Совета Россия-НАТО.

Россия заблокирует судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей. Якобы из-за учений запрет будет действовать с вечера 13 февраля по вечер 19 февраля.

Темы: НАТОЧерное мореРумыниявойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
НАТО
Генсек НАТО обсудил с Зеленским российские войска вокруг Украины
Глава комитета парламента Финляндии подал в отставку из-за твита о членстве Украины в НАТО
"Финляндизация Украины" обсуждается как вариант – СМИ
Последние новости
16:44
В Украине тяжелобольным пациентам смогут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
16:26
Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
16:04
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
15:46
Признание Россией ОРДЛО: МИД Украины предупреждает РФ о последствиях
15:26
Столтенберг о намерении РФ признать ОРДЛО: нарушение международного права и "Минска"
15:24
Экспорт и импорт Украины увеличился на треть
15:13
Более половины украинцев готовы сопротивляться вооруженному наступлению России – опрос
Все новости...