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До Польщі прибули додаткові військові з Британії

Четвер, 10 лютого 2022, 14:39
Фото з Twitter Mariusz Błaszczak

До Польщі прибули додаткові військовослужбовці з Британії, рішення про перекидання яких анонсували кілька днів тому.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив у Twitter міністр оборони Маріуш Блащак.

"Британські військові суттєво збільшують безпеку на східному флангу НАТО. Для нас це – сигнал солідарності… Ми рішучі і послідовні у реагуванні на агресивну політику Кремля", – зазначив він. 

Нагадаємо, про рішення оголосили 7 лютого під час візиту прем’єра Польщі Матеуша Моравецького до Лондона. Загалом має прибути 350 військових, але яка частина прибула цим рейсом – не уточнюють. 

З прибуттям цієї групи військових кількість британських військовослужбовців зросте більш ніж утричі – досі в країні перебував контингент зі 100 осіб. 

Дивіться також пояснення від ЄвроПравди, чого очікувати від можливого нового альянсу України, Польщі й Британії.

Нагадаємо, у неділю 6 лютого до Польщі прибули основні сили контингенту США для посилення східного флангу НАТО.

Німеччина планує найближчими днями перекинути додаткових 350 військових до Литви, де вона очолює місцевий підрозділ сил НАТО.

Як повідомлялося, НАТО розглядає можливість додаткового збільшення своєї військової присутності у країнах Балтії та Польщі у випадку, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань. 

Теми: ПольщаВелика Британіяармія
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