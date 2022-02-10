В Польшу прибыли дополнительные военные из Британии

В Польшу прибыли дополнительные военнослужащие из Британии, решение о переброске которых анонсировали несколько дней назад.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил в Twitter министр обороны Мариуш Блащак.

"Британские военные существенно увеличивают безопасность на восточном фланге НАТО. Для нас это сигнал солидарности… Мы решительны и последовательны в реагировании на агрессивную политику Кремля", – отметил он.

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Напомним, о решении объявили 7 февраля во время визита премьера Польши Матеуша Моравецкого в Лондон. Всего должно прибыть 350 военных, но какая часть прибыла этим рейсом – не уточняют.

С прибытием этой группы военных количество британских военнослужащих вырастет более чем в три раза – до сих пор в стране находился контингент из 100 человек.

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Напомним, в воскресенье, 6 февраля, в Польшу прибыли основные силы контингента США для усиления восточного фланга НАТО.

Германия планирует в ближайшие дни перебросить дополнительных 350 военных в Литву, где она возглавляет местное подразделение сил НАТО.

Как сообщалось, НАТО рассматривает возможность дополнительного увеличения своего военного присутствия в странах Балтии и Польши, если Россия покинет свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.