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На Харківщині викрили незаконний видобуток піску на майже 1 мільярд гривень

Денис КарловськийЧетвер, 10 лютого 2022, 13:42
На Харківщині викрили незаконний видобуток піску на майже 1 мільярд гривень
Місце видобутку піску біля Рогані під Харковом. Фото: пресслужба Харківської облпрокуратури

У Харківській області правоохоронці викрили трьох підприємців, які організували схему незаконного видобутку піску, через що державі завдали збитків на майже 1 мільярд гривень.

Джерело: пресслужба Харківської обласної прокуратури, пресслужба управління Нацполіції в Харківській області

Дослівно прокуратура: "Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ, що спеціалізується на видобуванні корисних копалин, залучив двох підприємців займатись до незаконного видобутку піску.

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Члени організованої групи отримали в оренду земельну ділянку площею близько 2,5 га та дозвіл на видобуток корисних копалин. Після цього керівники підприємств організували протиправну масштабну схему, в якій декілька років поспіль, роблячи вигляд законної діяльності, почали видобуток піску взагалі на іншій земельній ділянці площею понад 18 га".

Деталі: Підозрювані оформлювали догоовори надання спецтехніки виконавцям, купівлі-продажу корисних копалин та вивезення незаконно видобутого піску автотранспортом.

У прокуратурі додають, що незаконний видобуток організували на території, що належить Харківському національному аграрному університету ім. В. В. Докучаєва, а також на землях сільськогосподарського запасу. 

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За словами силовиків, землі вишу призначені для дослідницьких цілей фактично знищені. За оцінками прокуратури, збитки державі сягають майже мільярда гривень.

9 лютого трьом підприємцям прокурори повідомили про підозру в скоєнні злочину за статтею про порушення встановлених правил охорони та використання надр, що створили небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля, вчиненого організованою групою. 

Їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Крім того, силовики перевірять членів місцевої влади Роганської об’єднаної територіальної громади, на території якого знаходилася ділянка, та керівництва університету.

Заходи з розслідування та розкриття здійснювали працівники Служби безпеки спільно з слідчими поліції в Харківській області та співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань.

 
Фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури
 
Фото: пресслужба Нацполіції в Харківській області
 
Фото: преслужба Харківської обласної прокуратури

Українська правда
Теми: Харківська областьполіціяСБУпрокуратура
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