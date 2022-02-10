В Харьковской области раскрыли незаконную добычу песка на почти 1 миллиард гривен

В Харьковской области правоохранители разоблачили трех предпринимателей, которые организовали схему незаконной добычи песка, из-за чего государству нанесли ущерб почти на 1 миллиард гривен.

Источник: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, пресс-служба управления Нацполиции в Харьковской области

Дословно прокуратура: "Досудебным расследованием установлено, что директор ООО, специализирующийся на добыче полезных ископаемых, привлек двух предпринимателей заниматься незаконной добычей песка.

Члены организованной группы получили в аренду земельный участок площадью около 2,5 га и разрешение на добычу полезных ископаемых. После этого руководители предприятий организовали противоправную масштабную схему, в которой несколько лет, делая вид законной деятельности, начали добычу песка вообще на другом земельном участке площадью более 18 га".

Детали: Подозреваемые оформляли договора предоставления спецтехники исполнителям, купли-продажи полезных ископаемых и вывоза незаконно добытого песка автотранспортом.

В прокуратуре добавили, что незаконную добычу организовали на территории, принадлежащей Харьковскому национальному аграрному университету им. Докучаева, а также на землях сельскохозяйственного запаса.

По словам силовиков, земли вуза, предназначенные для исследовательских целей, фактически уничтожены. По оценкам прокуратуры, ущерб государству от их деятельности достигает почти миллиарда гривен.

9 февраля трем предпринимателям прокуроры сообщили о подозрении в совершении преступления по статье о нарушении установленных правил охраны и использования недр, создающих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, совершенных организованной группой.

Им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, силовики проверят членов местных властей Роганской объединенной территориальной общины, на территории которой находился участок с песком, и руководства университета.

Фото: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Фото: пресс-служба Нацполиции в Харьковской области