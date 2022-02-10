Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МЗС України: Росія поступово нарощує кількість військ на кордоні, можливе різке зростання

Четвер, 10 лютого 2022, 16:09
Дмитро Кулеба. фото КМУ

Міністр закордонних  справ України Дмитро Кулеба підтверджує розвідувальні дані, що потрапляють у західні медіа, щодо зростання кількості російських військ на кордоні.

Про це він заявив у виступі на форумі "Україна-Франція", який проводять у Парижі Центр "Нова Європа" та Французький інститут міжнародних відносин, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зокрема, міністр має дані про зростання кількості військ останнім часом.

"Поступово кількість військових на російсько-українському кордоні збільшується. Це дійсно відбувається поступово, але динаміка присутня. Ми також розуміємо, що логістична інфраструктура дозволяє РФ зробити різке нарощування", - заявив він.

Дмитро Кулеба додав, що додатково існує проблема скупчення військ на півночі, на білоруській території, зважаючи на те, що самопроголошений президент Лукашенко зробив вибір на користь зближення з РФ.

Крім того, Росія спробувала заблокувати доступ до України морем, оголосивши про проведення військово-морських навчань.

"Азовське море заблоковане повністю, Чорне море – в частині доступу до України – майже повністю заблоковане", - заявив міністр, додавши, що ця блокада має не лише військову, а й економічну складову.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж вважає, що ризик нового військового вторгнення Росії в Україну підвищується.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Теми: війнаРосіяМЗС
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

відеоДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

відеоТих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

фотоРосія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Усі новини...
війна
У МЗС України порівнюють режим своєї роботи з "холодною війною"
НАТО може розмістити бойові групи у Чорноморському регіоні
Джонсон: Дані розвідки щодо російської загрози Україні залишаються "похмурими"
Останні новини
16:26
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
16:04
ФОТОЗі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу
15:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
15:47
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
15:46
Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки
15:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"
15:24
Експорт та імпорт України збільшився на третину
15:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
15:05
Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим
Усі новини...