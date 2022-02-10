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МИД Украины: Россия постепенно наращивает войска на границе, возможен резкий рост

Четверг, 10 февраля 2022, 16:09
Дмитрий Кулеба. фото КМУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтверждает разведывательные данные, попадающие в западные медиа, о нарастании количества российских войск на границе.

Об этом он заявил в выступлении на форуме "Украина-Франция", проводимом в Париже Центром "Новая Европа" и Институтом международных отношений Франции, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В частности, у министра есть данные о росте количества войск в последнее время.

"Постепенно количество военных на российско-украинской границе увеличивается. Это действительно происходит постепенно, но динамика присутствует. Мы также понимаем, что логистическая инфраструктура позволяет РФ произвести резкое наращивание", – заявил он.

Дмитрий Кулеба добавил, что дополнительно существует проблема скопления войск на севере, на белорусской территории, учитывая, что самопровозглашенный президент Лукашенко сделал выбор в пользу сближения с РФ.

Кроме того, Россия попыталась заблокировать доступ к Украине по морю, объявив о проведении военно-морских учений.

"Азовское море заблокировано полностью, Черное море – в части доступа к Украине – почти полностью заблокировано", - заявил министр, добавив, что эта блокада имеет не только военную, но и экономическую составляющую.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут "самым опасным моментом".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск нового военного вторжения России в Украину повышается.

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Темы: войнаРосcияМИД


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