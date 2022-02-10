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Білорусь надіслала Україні ноту протесту через БЧБ-прапор у Дніпрі

Мазуренко Альона Четвер, 10 лютого 2022, 16:12
фото: FB Філатова

Білорусь надіслала Україні ноту протесту через біло-червоно-білий прапор біля мерії Дніпра. Мер Дніпра Борис Філатов каже, що прапор не заборонений в Україні і його розмістили за рішенням містян, які мають на це право.

Джерело: пресслужба посольства Білорусі в Україні, Facebook-сторінка мера Дніпра Бориса Філатова

Дослівно посольство Білорусі: "У зв'язку з тим, що мерія Дніпра не відреагувала на звернення посла І.Сокола за фактом акту вандалізму, що відбувся в місті Дніпро, під час якого за рішенням мера міста Б.Філатова державний прапор республіки Білорусь був замінений на іншу символіку, 10 лютого 2022 р. в МЗС України направлено ноту посольства, в якій заявлено рішучий протест українській стороні".

Деталі: Білоруське відомство пише, що Білорусь розглядає подію як "цинічний прояв недружнього ставлення" та "акт державного вандалізму".

Там вважають, що дії мера Дніпра порушують "норми міжнародних відносин" та вимагають повернути прапор Білорусі.

Також Білорусь вимагає офіційних вибачень і розслідування цього випадку.

Мер Дніпра зазначив, що у місті біля мерії підняли біло-червоно-білий прапор за рішенням молоді міста.

Пряма мова Філатова: "Місцева молодь за бюджет участі встановила біля мерії флагштоки з прапорами національних громад. Вона має право ці прапори міняти так, як їй заманеться".

За словами міського голови, біло-червоний прапор не заборонений в Україні, на відміну від нацистської чи комуністичної символіки.

Філатов додав, що місцева молодь може розвішувати біля мерії будь-які прапори – "хоч веселкові", тому що вона має на це право і місцева влада, в цьому випадку, їй не указ, бо Україна – вільна країна.

Теми: БілорусьУкраїнаДніпро
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