Беларусь направила Украине ноту протеста из-за БКБ-флага в Днепре

Беларусь направила Украине ноту протеста из-за бело-красного-белого флага возле мэрии Днепра. Мэр Днепра Борис Филатов говорит, что флаг не запрещен в Украине и его установили по решению горожан, имеющих на это право.

Источник: пресс-служба посольства Беларуси в Украине, Facebook-страница мэра Днепра Бориса Филатова

Дословно посольство Беларуси: "В связи с тем, что мэрия г.Днепра не отреагировала на обращение посла И.Сокола по факту произошедшего в городе Днепре акта вандализма, в ходе которого по решению мэра города Днепра Б.Филатова государственный флаг республики Беларусь был заменен на другую символику, 10 февраля 2022 г. в МИД Украины направлена нота посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне".

Реклама:

Детали: Белорусское ведомство пишет, что Беларусь рассматривает произошедшее как "циничное проявление недружественного отношения" и "акт государственного вандализма".

Там считают, что действия мэра Днепра нарушают "нормы международных отношений" и требуют вернуть флаг Беларуси на его место.

Также Беларусь требует официальных извинений и разбирательства по этому поводу.

ВИДЕО ДНЯ

Мэр Днепра отметил, что в городе возле мэрии подняли бело-красно-белый флаг по решению молодёжи.

Прямая речь Филатова: "Местная молодежь за бюджет участия установила у мэрии флагштоки с флагами национальных общин. Она имеет право эти флаги менять так, как ей заблагорассудится".

По словам мэра Днепра, этот флаг не запрещен в Украине, в отличие от нацисткой или коммунистической символики.

Филатов добавил, что местная молодежь может вешать у мэрии любые флаги – "хоть радужные", потому что у нее есть на это право и местные власти в этом случае ей не указ, потому что Украина – свободная страна.