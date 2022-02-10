Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ляшко: Україна – на піку нової хвилі коронавірусу

Четвер, 10 лютого 2022, 15:53
Ляшко: Україна – на піку нової хвилі коронавірусу
Віктор Ляшко. фото з Facebook міністра

Україна перебуває на піку захворюваності нової хвилі COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу за підсумками робочої поїздки на Полтавщину, який транслював телеканал Рада

Пряма мова: "На мою точку, зору пік захворюваності ми вже маємо, бо вже фіксуємо по 41 тисячі випадків за добу. Приємна новина – що в цю хвилю зростає кількість випадків, але не зростає кількість госпіталізацій".

Реклама:

Деталі: За словами очільника МОЗ, стаціонарна медична допомога проходить цю хвилю без великих навантажень.

Водночас іде велике навантаження на первинну медичну допомогу, тому МОЗ ухвалило низку управлінських рішень, які повинні зменшити навантаження на сімейних лікарів.

Зокрема Ляшко назвав запровадження відкриття лікарняного дистанційно.

ВІДЕО ДНЯ
Валентина Романенко, УП
Теми: коронавірусМОЗCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: