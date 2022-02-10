Ляшко: Україна – на піку нової хвилі коронавірусу

Україна перебуває на піку захворюваності нової хвилі COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу за підсумками робочої поїздки на Полтавщину, який транслював телеканал Рада

Пряма мова: "На мою точку, зору пік захворюваності ми вже маємо, бо вже фіксуємо по 41 тисячі випадків за добу. Приємна новина – що в цю хвилю зростає кількість випадків, але не зростає кількість госпіталізацій".

Деталі: За словами очільника МОЗ, стаціонарна медична допомога проходить цю хвилю без великих навантажень.

Водночас іде велике навантаження на первинну медичну допомогу, тому МОЗ ухвалило низку управлінських рішень, які повинні зменшити навантаження на сімейних лікарів.

Зокрема Ляшко назвав запровадження відкриття лікарняного дистанційно.