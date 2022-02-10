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Ляшко: Украина – на пике новой волны коронавируса

Четверг, 10 февраля 2022, 16:53
Виктор Ляшко. фото с Facebook министра

Украина находится на пике заболеваемости новой волны COVID-19.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге по итогам рабочей поездки в Полтавскую область, который транслировал телеканал Рада

Прямая речь: "По моему мнению, пик заболеваемости мы уже имеем, потому что уже фиксируем по 41 тысяче случаев в сутки. Приятная новость – что в эту волну растет количество случаев, но не растет количество госпитализаций".

Детали: По словам главы Минздрава, стационарная медицинская помощь проходит эту волну без больших нагрузок.

В то же время идет большая нагрузка на первичную медицинскую помощь, поэтому Минздрав принял ряд управленческих решений, которые должны уменьшить нагрузку на семейных врачей.

В частности, Ляшко назвал введение возможности открыть больничный дистанционно.

Валентина Романенко, УП
Темы: коронавирусМинздравCovid-2019


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