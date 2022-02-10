Лавров порівняв Кулебу із Геббельсом, бо той не хоче говорити з бойовиками

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба із пропагандистами Третього рейху.

Джерело: пресконференція Лаврова після зустрічі із главою МЗС Великобританії Ліз Трасс

Пряма мова Лаврова: "Міністр закордонних справ Кулеба прямо заявив, що ніякого прямого діалогу з Луганськом і Донецьком не буде, оскільки такий діалог в мінських домовленостях не передбачений.

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Це вже точно школа Геббельса, а може навіть перевершує мистецтво головного пропагандиста Третього рейху, тому що так безпосередньо вимовляти брехню, відкидати те, що схвалено РБ ООН і записано чорним по білому, і при цьому зовсім не турбуватися з приводу того, що Лондон, Париж, Берлін або Вашингтон його обсмикне, - це становище досить комфортне для демагогів, які зараз відстоюють свою правоту, намагаючись переписати мінські домовленості".

Передісторія:

Вже у четвер міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час дискусії на форумі "Україна-Франція" заявив, що питання так званого "прямого діалогу" є ключовим, що блокує роботу тристоронньої контактної групи, адже з цього приводу є принципова розбіжність між позиціями України та РФ.

РФ стверджує, що відмова України є порушенням пунктів "Мінська", у яких йдеться про погодження законодавчих актів з представниками ОРДЛО. "Але цього немає в мінських угодах. Там не йдеться що узгодження має бути саме у прямому діалозі", - пояснив міністр, додавши, що Україна готова до такого узгодження в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ): "Саме для цього і створена тристороння контактна група".