Лавров порівняв Кулебу із Геббельсом, бо той не хоче говорити з бойовиками

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба із пропагандистами Третього рейху.

Джерело: пресконференція Лаврова після зустрічі із главою МЗС Великобританії Ліз Трасс

Пряма мова Лаврова: "Міністр закордонних справ Кулеба прямо заявив, що ніякого прямого діалогу з Луганськом і Донецьком не буде, оскільки такий діалог в мінських домовленостях не передбачений.

Це вже точно школа Геббельса, а може навіть перевершує мистецтво головного пропагандиста Третього рейху, тому що так безпосередньо вимовляти брехню, відкидати те, що схвалено РБ ООН і записано чорним по білому, і при цьому зовсім не турбуватися з приводу того, що Лондон, Париж, Берлін або Вашингтон його обсмикне, - це становище досить комфортне для демагогів, які зараз відстоюють свою правоту, намагаючись переписати мінські домовленості".

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