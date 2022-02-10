Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лавров порівняв Кулебу із Геббельсом, бо той не хоче говорити з бойовиками

Четвер, 10 лютого 2022, 16:18
Лавров порівняв Кулебу із Геббельсом, бо той не хоче говорити з бойовиками
Фото: МЗС РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба із пропагандистами Третього рейху.

Джерело: пресконференція Лаврова після зустрічі із главою МЗС Великобританії Ліз Трасс

Пряма мова Лаврова: "Міністр закордонних справ Кулеба прямо заявив, що ніякого прямого діалогу з Луганськом і Донецьком не буде, оскільки такий діалог в мінських домовленостях не передбачений.

Реклама:

Це вже точно школа Геббельса, а може навіть перевершує мистецтво головного пропагандиста Третього рейху, тому що так безпосередньо вимовляти брехню, відкидати те, що схвалено РБ ООН і записано чорним по білому, і при цьому зовсім не турбуватися з приводу того, що Лондон, Париж, Берлін або Вашингтон його обсмикне, - це становище досить комфортне для демагогів, які зараз відстоюють свою правоту, намагаючись переписати мінські домовленості".

Передісторія:

  • Вже у четвер міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час дискусії на форумі "Україна-Франція" заявив, що питання так званого "прямого діалогу" є ключовим, що блокує роботу тристоронньої контактної групи, адже з цього приводу є принципова розбіжність між позиціями України та РФ.
  • РФ стверджує, що відмова України є порушенням пунктів "Мінська", у яких йдеться про погодження законодавчих актів з представниками ОРДЛО. "Але цього немає в мінських угодах. Там не йдеться що узгодження має бути саме у прямому діалозі", - пояснив міністр, додавши, що Україна готова до такого узгодження в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ): "Саме для цього і створена тристороння контактна група".  

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: ЛавровДонбасКулеба Дмитро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Лавров
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
МЗС Китаю озвучило Лаврову позицію щодо України після участі у зустрічі в Саудівській Аравії
ПАР просила прислати на саміт Лаврова замість Путіна
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: