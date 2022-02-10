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Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом, потому что тот не хочет говорить с боевиками

Четверг, 10 февраля 2022, 16:18
Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом, потому что тот не хочет говорить с боевиками

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с пропагандистами Третьего рейха.

Источник: пресс-конференция Лаврова после встречи с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Прямой язык Лаврова: "Министр иностранных дел Кулеба прямо заявил, что никакого прямого диалога с Луганском и Донецком не будет, поскольку такой диалог в минских договоренностях не предусмотрен.

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Это уже точно школа Геббельса, а может, даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено СБ ООН и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его одернет, - это положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности".

Предыстория:

  • Уже в четверг министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе дискуссии на форуме "Украина-Франция" заявил, что вопрос так называемого "прямого диалога" является ключевым, что блокирует работу трехсторонней контактной группы, ведь по этому поводу есть принципиальное расхождение между позициями Украины и РФ.
  • РФ утверждает, что отказ Украины является нарушением пунктов "Минска", в которых говорится о согласовании законодательных актов с представителями ОРДЛО. "Но этого нет в минских соглашениях. Там не говорится, что согласование должно быть именно в прямом диалоге", - пояснил министр, добавив, что Украина готова к такому согласованию в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ): "Именно для этого и создана трехсторонняя контактная группа".

ВИДЕО ДНЯ
Украинская правда
Темы: ЛавровДонбассКулеба Дмитрий
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