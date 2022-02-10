Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом, потому что тот не хочет говорить с боевиками

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с пропагандистами Третьего рейха.

Источник: пресс-конференция Лаврова после встречи с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Прямой язык Лаврова: "Министр иностранных дел Кулеба прямо заявил, что никакого прямого диалога с Луганском и Донецком не будет, поскольку такой диалог в минских договоренностях не предусмотрен.

Это уже точно школа Геббельса, а может, даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено СБ ООН и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его одернет, - это положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности".

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