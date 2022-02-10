Генсек НАТО обговорив із Зеленським російські війська довкола України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо актуальної безпекової ситуації.

Як пише "Європейська правда", про це Єнс Столтенберг повідомив в офіційному Twitter.

"Провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським щодо нарощування Росією сил в та довкола України. НАТО продовжить політичну і практичну підтримку України, партнера, якого ми високо цінуємо. Закликаємо Росію знизити напругу і дотримуватися шляху діалогу, щоб знайти мирне рішення", - написав генсек НАТО.

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Spoke with President @ZelenskyyUa on #Russia’s military build-up in & around #Ukraine. #NATO will continue the political & practical support for our highly valued partner. We call on #Russia to de-escalate & pursue the path of dialogue to find a peaceful solution. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 10, 2022

Нагадаємо, днями Столтенберг зазначив, що "визначеності немає", але ризик нового військового вторгнення Росії в Україну підвищується.

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