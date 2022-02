Генсек НАТО обсудил с Зеленским российские войска вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу актуальной ситуации с безопасностью.

Как пишет "Европейская правда", об этом Йенс Столтенберг сообщил в официальном Twitter.

"Провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно наращивания Россией сил вокруг Украины. НАТО продолжит политическую и практическую поддержку Украины, партнера, которого мы высоко ценим. Призываем Россию снизить напряжение и соблюдать путь диалога, чтобы найти мирное решение", - написал генсек. НАТО.

Spoke with President @ZelenskyyUa on #Russia’s military build-up in & around #Ukraine. #NATO will continue the political & practical support for our highly valued partner. We call on #Russia to de-escalate & pursue the path of dialogue to find a peaceful solution.