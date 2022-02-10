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СБУ: Росія завербувала для провокацій українських "тітушок", щоб потім вбити при затриманні

Четвер, 10 лютого 2022, 16:39
СБУ: Росія завербувала для провокацій українських тітушок, щоб потім вбити при затриманні
фото СБУ

Служба безпеки України заявляє, що зірвала спецоперацію російських спецслужб, які замовили українських "тітушок" для провокацій у РФ.

Джерело: пресцентр СБУ

Дослівно: "СБУ викрила громадян України, які за завданням російських спецслужб мали вчинити провокації проти населення РФ. За задумом організаторів, такі дії країна-агресор могла використати як чергову причину для виправдання подальшого тиску на Україну.

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За попередніми даними, спецслужби РФ ретельно розробляли план провокацій і диверсій, спрямованих проти власного населення. І в цьому  мали намір звинуватити нашу державу.

З такою метою вони завербували трьох мешканців Київської області, які є вихідцями з кримінальних кіл. Для виїзду в Росію їх мали забезпечити підробленими документами.

Вони отримали завдання сформувати дві групи по п’ять осіб у кожній. Виїзд першої був запланований у найближчі дні. Зловмисникам  розробили покрокову інструкцію дій, а всю детальну інформацію вони мали отримати вже на місці, в РФ. За участь у провокаціях обіцяли по $4 тис. кожному.

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Куратори запевнили "тітушок", що після того, як завдання буде виконане, їх відправлять додому. Проте, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання".

Деталі: Повідомляється, що організаторів  та їхніх спільників одночасно  затримали в Києві та області.

Вказано,  що ці особи є тренерами у спортивних клубах контактних єдиноборств.

СБУ заявляє, що їх неодноразово залучали проросійські сили для проведення провокацій і замовних протестних акцій у різних регіонах України.

Зокрема, за даними спецслужби, зловмисники організували у жовтні-грудні 2021 року акти вандалізму над пам’ятником С. Бандері у Тернополі, над Одеською синагогою та іноземним представництвом в Одесі.

Спецслужба пов’язує затриманих "тітушок" із організаторами упереджених поліцією протестних акцій під Офісом президента.

"Один із затриманих створив так зване "силове крило", до складу якого увійшли члени спортивних товариств і представники кримінального середовища. Група отримала завдання взяти участь у проплачених масових заворушеннях у центрі столиці наприкінці січня 2022 року і спровокувати бійки. Однак тоді правоохоронці спрацювали на випередження і не допустили реалізації такого плану", йдеться зокрема в повідомленні СБУ.

За результатами санкціонованих обшуків 10 лютого силовики вилучили вогнепальну зброю з набоями, копії закордонних паспортів осіб, які мали віирушити до РФ для вчинення провокацій.

Повідомляється, що в рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Українська правда
Теми: СБУ
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