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СБУ: Россия завербовала для провокаций украинских "титушек", чтобы потом ликвидировать

Четверг, 10 февраля 2022, 16:39
СБУ: Россия завербовала для провокаций украинских титушек, чтобы потом ликвидировать
фото СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что сорвала спецоперацию российских спецслужб, заказавших украинских "титушек" для провокаций в РФ.

Источник: пресс-центр СБУ

Дословно: "СБУ разоблачила граждан Украины, которые по заданию российских спецслужб должны были совершить провокации против населения РФ. По замыслу организаторов, такие действия страна-агрессор могла использовать в качестве очередной причины для оправдания дальнейшего давления на Украину.

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По предварительным данным, спецслужбы РФ тщательно разрабатывали план провокаций и диверсий, направленных против собственного населения. И в этом намеревались обвинить наше государство.

С такой целью они завербовали трех жителей Киевской области, выходцев из криминальных кругов. Для выезда в Россию их должны были обеспечить поддельными документами.

Они получили задание сформировать две группы по пять человек в каждой. Выезд первой был запланирован в ближайшие дни. Злоумышленникам разработали пошаговую инструкцию действий, а всю подробную информацию они должны были получить уже на месте, в РФ. За участие в провокациях обещали по $4 тыс. каждому.

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Кураторы заверили "титушек", что после того, как задание будет выполнено, их отправят домой. Однако, по имеющимся данным, провокаторов планировали показательно ликвидировать при задержании".

Детали: Сообщается, что организаторов и их сообщников одновременно задержали в Киеве и области.

Указано, что эти лица являются тренерами в спортивных клубах контактных единоборств.

СБУ заявляет, что их не раз привлекали пророссийские силы для проведения провокаций и заказных протестных акций в разных регионах Украины.

В частности, по данным спецслужбы, злоумышленники организовали в октябре-декабре 2021 года акты вандализма над памятником Степану Бандере в Тернополе, под Одесской синагогой и иностранным представительством в Одессе.

Спецслужба связывает задержанных "титушек" с организаторами упрежденных полицией "кровавых" протестных акций под Офисом президента.

"Один из задержанных создал так называемое "силовое крыло", в состав которого вошли члены спортивных обществ и представители криминальной среды. Группа получила задание принять участие в проплаченных массовых беспорядках в центре столицы в конце января 2022 года и спровоцировать потасовки. Однако тогда правоохранители сработали на упреждение и не допустили реализации такого плана", - говорится в сообщении СБУ.

По результатам санкционированных обысков 10 февраля силовики изъяли огнестрельное оружие с патронами, копии загранпаспортов лиц, которые должны были отправиться в РФ для совершения провокаций.

Сообщается, что в рамках уголовного производства, начатого по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Украинская правда
Темы: СБУ
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