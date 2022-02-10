Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МЗС Британії: я чітко сказала Лаврову, що Росія має піти на деескалацію

Четвер, 10 лютого 2022, 17:05
Глава МЗС Британії: я чітко сказала Лаврову, що Росія має піти на деескалацію
ЛІЗ ТРАСС, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила під час візиту в Москву, що Росія має відвести війська від кордону України.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я передала міністру Лаврову чіткий меседж, що Росія має піти на деескалацію, поважати суверенітет України та брати участь у змістовних переговорах. Якщо Росія серйозно налаштована не йти на вторгнення, нам потрібно побачити виведення військ. Нарощування військових дій є беззаперечною загрозою для України", - написала Трасс.

Реклама:

Раніше на пресконференції у Москву Трасс і Лавров посперечались про те, як розуміти розміщення близько 100 000 російських військових неподалік від українського кордону.

Трасс зауважила, що принцип "неподільності безпеки" не означає, що сусіди РФ не мають права захищати себе, чи приєднуватися до оборонних альянсів. Вона звернула увагу, що це спроби Росії дестабілізувати Україну і впливати на її геополітичний вибір, навпаки, ще більше зблизили її із Заходом і змусили НАТО посилювати свій східний фланг.  

ВІДЕО ДНЯ

Лавров у свою чергу назвав спілкування з британською колегою "розмовою німого з глухим".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".

Теми: Велика БританіяРосіяЛавровУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Велика Британія
Британські літаки захищають кораблі з українським зерном від нападу з боку РФ – ЗМІ
УП зустріла зятя Червоненка вдома в російського олігарха
Лондонград 2. УП знайшла родича українського політика вдома в російського олігарха
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: