Глава МИД Британии: Я четко сказала Лаврову, что Россия должна пойти на деэскалацию

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила во время визита в Москву, что Россия должна отвести войска от границы Украины.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда"

"Я передала министру Лаврову четкий месседж, что Россия должна пойти на деэскалацию, уважать суверенитет Украины и участвовать в содержательных переговорах. Если Россия серьезно настроена не идти на вторжение, нам нужно увидеть отвод войск. Военное наращивание является безоговорочной угрозой для Украины", – написала Трасс.

I delivered a clear message to Minister Lavrov that Russia must deescalate, respect Ukraine’s sovereignty and engage in meaningful talks.



If Russia is serious about not invading, we need to see troops withdraw. The military build-up is an undeniable threat to Ukraine. pic.twitter.com/YdwdKQRlDz — Liz Truss (@trussliz) February 10, 2022

Ранее на пресс-конференции в Москве Трасс и Лавров поспорили о том, как понимать размещение около 100 000 российских военных вблизи украинской границы.

Трасс отметила, что принцип "неделимости безопасности" не означает, что соседи РФ не имеют права защищать себя или присоединяться к оборонным альянсам. Она обратила внимание, что попытки России дестабилизировать Украину и влиять на ее геополитический выбор, наоборот, еще больше сблизили ее с Западом и заставили НАТО усиливать свой восточный фланг.

Лавров назвал общение с британской коллегой "разговором немого с глухим".

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут "самым опасным моментом".