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Глава МИД Британии: Я четко сказала Лаврову, что Россия должна пойти на деэскалацию

Четверг, 10 февраля 2022, 17:05
Глава МИД Британии: Я четко сказала Лаврову, что Россия должна пойти на деэскалацию
ЛИЗ ТРАСС, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила во время визита в Москву, что Россия должна отвести войска от границы Украины.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда"

"Я передала министру Лаврову четкий месседж, что Россия должна пойти на деэскалацию, уважать суверенитет Украины и участвовать в содержательных переговорах. Если Россия серьезно настроена не идти на вторжение, нам нужно увидеть отвод войск. Военное наращивание является безоговорочной угрозой для Украины", – написала Трасс.

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Ранее на пресс-конференции в Москве Трасс и Лавров поспорили о том, как понимать размещение около 100 000 российских военных вблизи украинской границы.

Трасс отметила, что принцип "неделимости безопасности" не означает, что соседи РФ не имеют права защищать себя или присоединяться к оборонным альянсам. Она обратила внимание, что попытки России дестабилизировать Украину и влиять на ее геополитический выбор, наоборот, еще больше сблизили ее с Западом и заставили НАТО усиливать свой восточный фланг.

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Лавров назвал общение с британской коллегой "разговором немого с глухим".

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут  "самым опасным моментом".

Темы: ВеликобританияРосcияЛавровУкраина
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