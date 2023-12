Глава МИД Британии: Я четко сказала Лаврову, что Россия должна пойти на деэскалацию

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила во время визита в Москву, что Россия должна отвести войска от границы Украины.

Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда"

"Я передала министру Лаврову четкий месседж, что Россия должна пойти на деэскалацию, уважать суверенитет Украины и участвовать в содержательных переговорах. Если Россия серьезно настроена не идти на вторжение, нам нужно увидеть отвод войск. Военное наращивание является безоговорочной угрозой для Украины", – написала Трасс.

I delivered a clear message to Minister Lavrov that Russia must deescalate, respect Ukraine’s sovereignty and engage in meaningful talks.



If Russia is serious about not invading, we need to see troops withdraw. The military build-up is an undeniable threat to Ukraine. pic.twitter.com/YdwdKQRlDz