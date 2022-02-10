Глава МИД Британии: Я четко сказала Лаврову, что Россия должна пойти на деэскалацию
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила во время визита в Москву, что Россия должна отвести войска от границы Украины.
Об этом она написала в Twitter, сообщает "Европейская правда"
"Я передала министру Лаврову четкий месседж, что Россия должна пойти на деэскалацию, уважать суверенитет Украины и участвовать в содержательных переговорах. Если Россия серьезно настроена не идти на вторжение, нам нужно увидеть отвод войск. Военное наращивание является безоговорочной угрозой для Украины", – написала Трасс.
I delivered a clear message to Minister Lavrov that Russia must deescalate, respect Ukraine’s sovereignty and engage in meaningful talks.— Liz Truss (@trussliz) February 10, 2022
If Russia is serious about not invading, we need to see troops withdraw. The military build-up is an undeniable threat to Ukraine. pic.twitter.com/YdwdKQRlDz
Ранее на пресс-конференции в Москве Трасс и Лавров поспорили о том, как понимать размещение около 100 000 российских военных вблизи украинской границы.
Трасс отметила, что принцип "неделимости безопасности" не означает, что соседи РФ не имеют права защищать себя или присоединяться к оборонным альянсам. Она обратила внимание, что попытки России дестабилизировать Украину и влиять на ее геополитический выбор, наоборот, еще больше сблизили ее с Западом и заставили НАТО усиливать свой восточный фланг.
Лавров назвал общение с британской коллегой "разговором немого с глухим".
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут "самым опасным моментом".