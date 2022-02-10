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Олімпіада: команда збірної повторила найкращий результат з санного спорту

Четвер, 10 лютого 2022, 19:20
ігор стахів, фото: нок

На Олімпійських іграх-2022 у Пекіні у санному спорті команда збірної України посіла 11 місце.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Участь у змаганнях брали 14 команд.

Відбувалися у форматі естафети: кожна з команд мала пройти по три заїзди – один за одним стартували жіноча й чоловіча одиночка, а за ними – двійка. Для передачі естафети необхідно було на фініші торкнутися до пристрою (в цьому випадку із зображенням олімпійських кілець) над головою, після чого наступні учасники отримували сигнал, що можна стартувати – перед ними відкривалися ворота.

Україна виступала в складі Юліанни Туницької (в особистій першості посіла 21 місце), Антона Дукача (22) та пари Ігоря Стахіва й Андрія Лисецького (15).

Із загальним часом 3:09.604 Україна посіла 11 місце.

Медалі в цьому виді спорту здобули Німеччина, Австрія, Латвія.

Довідково: На минулих Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані українці стали 13 з 13 команд. Найкращий результат у цій дисципліні Україна показала на Іграх-2014 у Сочі, коли естафета лише дебютувала в олімпійській програмі: тоді збірна посіла 11 місце з 12 команд

Теми: Олімпіадаспорт
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