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Олимпиада: команда сборной повторила лучший результат по санному спорту

Четверг, 10 февраля 2022, 18:20
Олимпиада: команда сборной повторила лучший результат по санному спорту
игорь стахов, фото: нок

На Олимпийских играх-2022 в Пекине в санном спорте команда сборной Украины заняла 11 место.

Источник: "Суспільне"

Детали: Участие в соревнованиях принимали 14 команд.

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Проходили в формате эстафеты: каждая из команд должна была пройти по три заезда – один за другим стартовали женская и мужская одиночка, а за ними – двойка. Для передачи эстафеты необходимо было на финише коснуться устройства (в этом случае с изображением олимпийских колец) над головой, после чего следующие участники получали стартовый сигнал – перед ними открывались ворота.

Украина выступала в составе Юлианны Туницкой (в личном первенстве заняла 21 место), Антона Дукача (22) и пары Игоря Стахива и Андрея Лисецкого (15).

С общим временем 3:09.604 Украина заняла 11 место.

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Медали в этом виде спорта завоевали Германия, Австрия, Латвия.

Справка: На прошедших Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане украинцы стали 13 из 13 команд. Лучший результат в этой дисциплине Украина показала на Играх-2014 в Сочи, когда эстафета дебютировала в олимпийской программе: тогда сборная заняла 11 место из 12 команд.

Темы: Олимпиадаспорт
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