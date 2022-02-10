Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США відправили до Польщі винищувачі F-15 для посилення східного флангу НАТО

Четвер, 10 лютого 2022, 18:55

Сполучені Штати направили до Польщі групу винищувачів F-15 Eagles для посилення колективної оборони НАТО.

Про це повідомило Командування ВПС США у Європі, пише "Європейська правда".

"Додаткові винищувачі зміцнять боєздатність, а також стримування та оборону союзників, оскільки Росія продовжує нарощувати військову міць на території України та навколо неї", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

Американські винищувачі F-15 Eagle, відправлені з британської авіабази Лоссимут у Шотландії, будуть взаємодіяти з польськими та данськими літаками F-16, які виконують патрулювання з литовською авіабазою в рамках місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії.

Літаки мають прибути на польську авіабазу неподалік Лодзя у четвер.

"Розгортання американських F-15 у Польщі підвищує можливості колективної оборони на східному фланзі НАТО та розширює місію з патрулювання повітряного простору, – сказав генерал Джефф Харрігіан, командувач ВПС США в Європі та Африці.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 6 лютого до Польщі прибули основні сили контингенту США для посилення східного флангу НАТО.

Як повідомлялося, НАТО розглядає можливість додаткового збільшення своєї військової присутності у країнах Балтії та Польщі у випадку, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

Теми: НАТОСШАПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
НАТО
Британська компанія вироблятиме в Україні гаубиці натівського стандарту
Столтенберг: Українці вже перевершували очікування, потрібно їм довіряти
Столтенберг заявив, що не буде генсеком НАТО ще рік
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: